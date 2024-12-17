ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak. Öte yandan, personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.