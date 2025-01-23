Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 527 personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN 527 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

527 sözleşmeli personelin alım yerleştirme sonuçları ÖSYM sayfasında ilan edildi. İşe yerleştirme ile ilgili takvim de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslimi 27 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek.