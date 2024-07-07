Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Çevrede sahtekar çok inanmayın" diyerek dolandırdı | Son dakika haberleri

        "Çevrede sahtekar çok inanmayın" diyerek dolandırdı

        Tokat'ta ucuz ev eşyası almak için internet sitesinden alışveriş yapan Talip Atar, 30 bin lira dolandırıldı. Atar, "Görüntülü konuşurken telefondaki kişinin eşi de namaz kılıyordu. Bize, 'Çevrede sahtekar çok, inanmayın' dedi. Bize inandırıcı ve samimi geldiler. Biz de inandık" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çevrede sahtekar çok inanmayın" diyerek dolandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 45 yaşındaki Talip Atar, internetten evine beyaz eşya almak için araştırma yaptı.

        Atar, internette bir sitede adının B.Y. ve polis olduğunu söyleyerek, tayini çıktığı için eşyalarını satmaya çalıştığını belirten biri ile tanıştı. WhatsApp üzerinden görüntülü konuşan ve eşyaları beğenen Atar, karşı taraf ile 30 bin liraya anlaşıp, verilen hesaba 30 bin lira yatırdı. Açıklamaya yanlış yazıldığı öne sürülerek kendisinden tekrar 30 bin lira istenince Talip Atar, parasının olmadığını ve vazgeçtiğini söyledi.

        REKLAM

        "EŞİ NAMAZ KILIYORDU"

        Atar, parasının gönderilmesini istedi. Ancak daha sonra telefonlara ulaşamayan Atar, dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

        Evlerine eşya almaya karar verdiklerini söylen Talip Atar, "Sıfır eşyaların pahalı olduğu gürdük. Biz de 2'nci el satış yapan sitelere baktık. Bir yerde hesaplı eşya bulduk. İletişime geçtik. Bize 'WhatsApp üzerinden görüntülü konuşalım. Çevrede sahtekar çok, inanmayın öyle' dedi. Görüntülü konuştuk. Bize eşyaları gösterdi. 35 bin liraya anlaştık. 'Engelli bir çocuğumuz var, ihtiyacımız var' dedik. '5 bin lirayı almayalım, size bir de halı gönderilim' dediler, 30 bin liraya anlaştık. Sonra bize 'Açıklamaya yanlış yazmışsınız' diyerek, 30 bin lira daha istediler. Biz bu parayı özürlü çocuğumuzun parasıyla biriktirdiğimizi, asgari ücretle çalıştığımı ve gönderemeyeceğimi söyledim. Bizi bu şekilde dolandırdılar. Görüştüğümüz kişi kendisinin polis olduğunu söyledi. Görüntülü konuşurken eşi de namaz kılıyordu. Bize inandırıcı ve samimi geldiler. Polis oldukları için samimi geldiler. Bize baştan güven verdiler. Polise giderek şikayetçi olduk. Ben devletime güveniyorum. Aradığımızda telefonlara çıkmıyorlar. Bunlar halen aynı sitede eşyaları satmaktalar" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKAT
        #dolandırıcılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi