Ceyda Ateş: Her yerden timsah çıkabilir
Miami'de yaşayan, geçtiğimiz ay oturduğu sitenin etrafında yakalanan timsah olduğunun fark edilmesiyle korku dolu anlar yaşayan Ceyda Ateş; "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor" açıklamasında bulundu
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ceyda Ateş, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. ABD'den geldiğini söyleyen Ateş; "Cumartesi günü geldim. Geldiğimden beri toplantıdan toplantıya koşturuyorum. ABD'de yaşadığım için bütün toplantıları aynı gün ya da birkaç günde bitirmeye çalışıyorum. Bu aralar çok sık geldim. 2 ay Makedonya’daydım, dijitale bir dizi çektik. Şimdi yeni bir işe başlıyorum yine dijitalde. Şubat ayında da bir filme başlayacağım" dedi.
"MUTLU BİR ÇOCUK OLSUN"
Kızı Talia ile birlikte İstanbul'a geldiğini söyleyen Ceyda Ateş; "Resim yapmayı çok seviyor. Müzik kulağı çok fazla. Bir şarkıyı duyduğunda Türkçe ya da İngilizce hemen ezberleyebiliyor. Yaşı çok küçük yeni 5 yaşına girdi. Zamanla ilgisi nereye evrilir bilmiyorum. Neyle mutlu olacaksa biz de onun arkasında olacağız. Kızımla ilgili tek hayalim hayatında mutlu bir çocuk olsun, sevmediği bir şeyleri yapmaya mecbur olmasın. Mutlu bir hayatı olsun" ifadelerini kullandı.
"FLORİDA TİMSAH CENNETİ"
Geçtiğimiz ay Miami'de oturduğu bir sitenin etrafında yakalanan timsah nedeniyle korku dolu anlar yaşayan oyuncu, konuyla ilgili de konuştu. Ceyda Ateş; "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Bir de timsah kolay kolay evlere girmiyor. Teller var. Göl kenarında oturuyorsanız ve tel yoksa çok nadir giriyor. Fakat her an yol kenarında görebilirsiniz. Benim bir sincabım var her gün cama gelip yemek alıyor. Geçen gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi" dedi.
EŞİYLE AYNI FİLMDE OYNADI
Ayrı eşi Buğra Toplusoy ile film çektiğini söyleyen Ceyda Ateş, eşinin sosyal medyayı çok sevdiğini ifade edip; "Buğra ile bir film çektik. 'Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu' diye... Daha vizyona girmedi. Orada benim eşimi oynadı. İlk defa bir projede yer aldık. Bizim için keyifli bir anı olacak. YouTube'dan dolayı alıştı. Hatta benden daha çok sevdi. Ayrı ayrı videolar çektiğimiz zaman insanlar 'Biz sizi birlikte daha çok seviyoruz' diye yazıyor. 'Bana proje yok mu?' diye daha çok gırgır yapıyor" şeklinde konuştu.