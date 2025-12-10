Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ceyda Ateş: Her yerden timsah çıkabilir

        Ceyda Ateş: Her yerden timsah çıkabilir

        Miami'de yaşayan, geçtiğimiz ay oturduğu sitenin etrafında yakalanan timsah olduğunun fark edilmesiyle korku dolu anlar yaşayan Ceyda Ateş; "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dikkat timsah çıkabilir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ceyda Ateş, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. ABD'den geldiğini söyleyen Ateş; "Cumartesi günü geldim. Geldiğimden beri toplantıdan toplantıya koşturuyorum. ABD'de yaşadığım için bütün toplantıları aynı gün ya da birkaç günde bitirmeye çalışıyorum. Bu aralar çok sık geldim. 2 ay Makedonya’daydım, dijitale bir dizi çektik. Şimdi yeni bir işe başlıyorum yine dijitalde. Şubat ayında da bir filme başlayacağım" dedi.

        REKLAM

        "MUTLU BİR ÇOCUK OLSUN"

        Kızı Talia ile birlikte İstanbul'a geldiğini söyleyen Ceyda Ateş; "Resim yapmayı çok seviyor. Müzik kulağı çok fazla. Bir şarkıyı duyduğunda Türkçe ya da İngilizce hemen ezberleyebiliyor. Yaşı çok küçük yeni 5 yaşına girdi. Zamanla ilgisi nereye evrilir bilmiyorum. Neyle mutlu olacaksa biz de onun arkasında olacağız. Kızımla ilgili tek hayalim hayatında mutlu bir çocuk olsun, sevmediği bir şeyleri yapmaya mecbur olmasın. Mutlu bir hayatı olsun" ifadelerini kullandı.

        "FLORİDA TİMSAH CENNETİ"

        Geçtiğimiz ay Miami'de oturduğu bir sitenin etrafında yakalanan timsah nedeniyle korku dolu anlar yaşayan oyuncu, konuyla ilgili de konuştu. Ceyda Ateş; "Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Bir de timsah kolay kolay evlere girmiyor. Teller var. Göl kenarında oturuyorsanız ve tel yoksa çok nadir giriyor. Fakat her an yol kenarında görebilirsiniz. Benim bir sincabım var her gün cama gelip yemek alıyor. Geçen gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi" dedi.

        EŞİYLE AYNI FİLMDE OYNADI

        Ayrı eşi Buğra Toplusoy ile film çektiğini söyleyen Ceyda Ateş, eşinin sosyal medyayı çok sevdiğini ifade edip; "Buğra ile bir film çektik. 'Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu' diye... Daha vizyona girmedi. Orada benim eşimi oynadı. İlk defa bir projede yer aldık. Bizim için keyifli bir anı olacak. YouTube'dan dolayı alıştı. Hatta benden daha çok sevdi. Ayrı ayrı videolar çektiğimiz zaman insanlar 'Biz sizi birlikte daha çok seviyoruz' diye yazıyor. 'Bana proje yok mu?' diye daha çok gırgır yapıyor" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CEYDA ATEŞ
        #timsah
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!