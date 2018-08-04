Ceyda Ateş: İkizimi buldum

Ceyda Toplusoy, oyuncu Dylan Sprouse ile fotoğrafını kolajlayarak sosyal medya hesabından, "İkizimi buldum" notuyla paylaştı. Ateş ile Sprouse'nin ikiz kadar birbirine benzemesi dikkatlerden kaçmazken paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü