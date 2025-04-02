Yakapınar Mahallesi Muhtarı Kerim Yeniay, bu sorunun bazı fabrika sahiplerinin maliyeti yüksek diye arıtma tesisini kullanmadan kimyasal atıklarını kanallara bırakmalarından kaynaklandığını ileri sürerek, "Herkes arıtma tesisinden gelen suya adapte oluyor ama kimse asıl sorunun farkında değil. Burada arıtma tesisine girmeden gelen kimyasal pis bir su var. Bu da nehre dökülüyor ve balık ölümlerine neden oluyor. Mahallemizde 12-13 tane deremiz var ve hepsinden farklı farklı renklerde kirli su akıyor. Bunlar, aşırı yağışlarda yağmur suları göletlenme yapıp fabrikaları su basmasın diye Ceyhan Nehri'ne verilen yağmur suyu dereleridir. Maalesef bazı fabrika sahipleri kurnazlık yapıp maliyeti yüksek olduğundan arıtma tesisine bağlamayıp, devletimizin bütçesine ve çevreye zarar vererek sularını bu kanallara ve derelere bağlıyorlar" diye konuştu.