Ceylan Çapa, "Şu an uğraştığınız bir iş var mı?" sorusuna, "Sosyal medya içeriği üretiyorum. Sosyal medyayla ilgili paylaşımlar yapıyorum" yanıtını verdi. Bu hafta doğum günü olduğunu belirten sosyetik güzel, heyecanlı olduğunu söyledi.