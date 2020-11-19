Ceylan Ertem: Çıldırarak istediğim bir şarkı oldu

"Çıldırarak istediğim bir şarkı oldu" 0:00 / 0:00

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'Attila Özdemiroğlu Besteleri' saygı albümünde Ceylan Ertem'in 'Fahriye abla' şarkısına kattığı eşsiz yorum beğeni topladı. Müzikseverlerden kısa sürede pek çok beğeni ve olumlu yorum alan Ertem, Atila Özdemiroğlu unutulmaz eserlerinden oluşan şarkılarının listesi eline ulaştığında 'Fahriye abla' şarkısını söylemeyi çok istediğini itiraf etti.

Lidya Özdemiroğu ile proje hakkında sohbet eden ünlü sanatçı, "Büyük bir ailede büyüdüm ve etrafımda çok kadın vardı. Türkan Şoray, Müjde Ar, Sezen Aksu filmlerde nasıl hareket ederse onlarda öyle davranırlardı. Bir sürü Fahriye abla örnekleriyle büyüdüm. Bu yüzden listede gördüğüm anda 'Ne olur bana bu şarkıyı verin' diyerek, çıldırarak istediğim bir şarkı oldu" diye konuştu.

Atilla Özdemiroğlu'nun saygı albümünde bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Ertem, "Özdemir Erdoğan yorumu benim için inanılmazdır. Atilla Özdemiroğlu ise zaten müzik yaşamımda kahramanım oldu. Benim için yer aldığım saygı albümleri arasında en önemlilerindendir" ifadelerini kullandı.