Çeyrek altında 3 bin lira sınırı aşılmıştı, ibre aşağı döndü! 10 Aralık 2023 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

Çeyrek altında 3 bin lira sınırı aşılmıştı, ibre aşağı döndü! 10 Aralık 2023 hafta sonu gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

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Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı hafta sonuna 1891 TL'den giriş yaparken çeyrek altın fiyatları ise 3 bin TL sınırını aştı. Piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik sürerken altın fiyatlarının Aralık ayında izleyeceği yön merak konusu oldu. İşte 10 Aralık 2023 güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

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