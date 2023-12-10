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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 10 Aralık 2023 hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! 10 Aralık 2023 hafta sonu güncel altın fiyatları son durum

        Altın fiyatları, dolar kuru ve ons altın fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Hafta sonu altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. 10 Aralık Pazar günü gram altın 1.866,62 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 10 Aralık 2023 hafta sonu Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları takip ekranı ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 07:39 Güncelleme: 10.12.2023 - 07:39
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        1

        Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Haftanın son gününde gram altın 1.900 TL'nin altında kaldı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 10 Aralık 2023 hafta sonu canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.866,25

        1.866,62

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.004,23

        2.005,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.986,01

        3.051,92

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.944,03

        12.170,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.953,35

        6.103,84

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.944,03

        12.170,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.777,78

        13.101,92

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.072,63

        1.273,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.757,28

        1.858,88

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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