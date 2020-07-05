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Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 4 bin 700'den fazla mahkum hakkında derhal salıverilmesi için af kararı aldı

Cezayir
AA

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 aylık hapse mahkum olan ya da bu süre kadar cezası kalanların affedildiği belirtildi.

Açıklamada, terör suçları, adam öldürme, casusluk, kamu malları hırsızlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti suçlarından mahkum ya da suçlananların af kararından faydalanamayacağı kaydedildi.

Hapisanedeki 4 bin 700'den fazla mahkumun bundan yararalanacağı belirtilirken, karardan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı koltuğundan eden gösteriler sırasında tutuklanan aktivistlerin de faydalanıp faydalanmayacağı bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun, geçen şubatta aldığı iki af kararıyla 10 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

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