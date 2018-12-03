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Mukri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Ahmed Uyahya, Suudi Arabistan Veliaht'ını karşılayarak Cezayir'in dış politika ilkelerini çiğnedi." ifadelerini kullanmış, ülkenin prestiji, çıkarları, ilke ve değerleri dikkate alınmaksızın böyle bir adımın atıldığını kaydetmişti.
Öte yandan Veliaht Prens'in ziyareti ülkedeki birçok çevrenin de eleştirilerine neden oldu. Bazı siyasi parti ve kişiler, uluslararası toplumda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir sırada yapılan ziyareti "zamansız" olarak nitelendirdi.
Buteflika, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 'grip olduğu için' bir araya gelemeyeceğini açıkladı.
Veliaht olarak atanmasının ardından Cezayir'i ilk kez ziyaret eden Bin Selman, dün akşam başkentteki Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri tarafından karşılanmıştı.
Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna 22 Kasım'da çıkan Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin ve Moritanya'nın ardından Cezayir'e gelmişti.
Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA),Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.
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