Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Chamberlain'den Yunus Akgün'e cevap - Beşiktaş Haberleri

        Chamberlain'den Yunus Akgün'e cevap

        Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Galatasaray galibiyeti sonrası Yunus Akgün'ün açıklamalarına cevap verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 01:06 Güncelleme: 30.03.2025 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chamberlain'den Yunus Akgün açıklaması!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

        Maçın ardından siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TARAFTARIMIZ İÇİN BU MAÇIN ÖNEMİ BAŞKAYDI"

        Bugün farklı bir sistem ile sahaya çıktıklarını aktaran Chamberlain, "Yeni pozisyonumda iyi hissediyorum. Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor. Gedson ile birlikte oynuyoruz. Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu. Benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Pozisyonuma alıştıkça daha da iyisini yapmayı hedefliyorum. Bugün iyi işler yaptık. Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik. Bugün yeni bir sistem ile oynadık. Bugün rakibimiz karşısında bu sistem işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık. Mario ve Rafa bugün farklı pozisyonlarda oynadılar. Genel olarak performansımız iyiydi. Rakibimiz de maça ortak olmaları adına güzel bir gol attı. Ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde iyi oynayarak maçı kazandık" diye konuştu.

        YUNUS AKGÜN'E CEVAP

        Yunus Akgün'ün maçın ardından yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine Chamberlain, "Ne dediğinin umursamıyorum. Ne dediğinin bir önemi yok. İstediğini söyleyebilir. Biz büyük bir takımız. Oluşan puan farkını tabii biz de istemezdik. Bugün önemli bir maç oynadık. En büyük takım biziz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı