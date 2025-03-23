Channing Tatum: Artık şişman rollerde oynamayacağım

Ünlü Hollywood yıldızı Channing Tatum, kilo almasını gerektiren herhangi bir oyunculuk rolünde oynamayacağına dair açıklama yaptı.

44 yaşındaki oyuncu, 17,4 milyon Instagram takipçisiyle üstü çıplak fotoğraflarını paylaştı. Kaslı hatlarını sergileyen Tatum; "Geri çekiliyoruz! İlk fotoğraf bugün 92 kiloyu gösteriyor" diye yazdı.

İkinci fotoğrafta ünlü yıldızın aynada çektiği fotoğrafta belirgin bir şekilde daha kilolu görülüyor. Channing Tatum; "Josephine adlı bir film için ikinci fotoğrafta 106 kiloyum" diye not düştü.

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Zayıf ve ince göründüğü üçüncü ve son fotoğrafı paylaşarak; "Artık şişman rollerde oynamayacağım. Vücuda çok zarar veriyor ve artık kilo vermek çok zor" dedi.

Son fotoğrafında Channing Tatum, 'Roofman' adlı film için 78 kiloya inmiş halde görülüyor.

Eski eşi Jenna Dewan'dan 11 yaşındaki Everly adında bir kızı olan Channing Tatum, genetiğine ve formda kalmasına yardımcı olacak yardımsever bir ekibe sahip olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Hollywood yıldızı; "Genetiğim için çok minnettarım. Şefim / beslenme uzmanım/cadım için minnettarım. Antrenörüm için minnettarım. Sizler olmadan kilomda bu büyük değişiklikleri yapamazdım" diye yazdı.