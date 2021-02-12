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Charisma Carpenter: Beni sebepsizce kovdu

'Buffy the Vampire Slayer'da canlandırdığı 'Cordelia' karakteriyle tanınan oyuncu Charisma Carpenter, çizgi roman yaratıcısı Joss Whedon'ın kadınlığına saldırdığını ve kendisini kovduğunu iddia etti. Carpenter, "Dini inançlarımla dalga geçti ve doğum yaptıktan sonra da beni sebepsizce kovdu" dedi

Charisma Carpenter: Beni sebepsizce kovdu - Magazin haberleri
"Beni sebepsizce kovdu"
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HABERTURK.COM

Amerikalı oyuncu Charisma Carpenter, "Buffy the Vampire Slayer" ve "Angel" adlı dizilerinde oynadığı sırada çizgi roman yaratıcısı Joss Whedon’ın kendisine mobbing uyguladığını öne sürdü.

"İNANÇLARIMLA DALGA GEÇTİ"

50 yaşındaki Carpenter, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Whedon, kadınlığımı ve kendime karşı olan inancımı manipülatif bir şekilde silahlandırdı. Karakterime saldırmaya devam etti. Dini inançlarımla dalga geçti ve doğum yaptıktan sonra da beni sebepsizce kovdu.

"ONUNLA İLİŞKİLENDİRİLMEK İSTEMİYORUM"

Variety'de yer alan habere göre; Charisma Carpenter'ın bu gönderisinin ardından dizinin başrol oyuncusu Sarah Michelle-Geller da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Geller, "İsminin Buffy Summers ile anılmasından gurur duysam da sonsuza kadar Joss Whedon ismiyle ilişkilendirilmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

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