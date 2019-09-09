Charles Leclerc kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları Formula 1 tutkunları tarafından büyük merak konusu oldu. Charles Leclerc, genç yaşına rağmen uzun yıllardır gösterdiği büyük başarıyı Formula 1'e taşıyarak ilk senesinden şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Charles Leclerc'in hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

CHARLES LECLERC KİMDİR?

16 Ekim 1997’de dünyaya gelen Monakolu genç F1 pilotu Charles Leclerc, qküçük yaşlardan itibaren karting sayesinde büyük bir deneyim elde etti. 2009’da Fransız Şampiyonu, 2010’da Monako Kart Kupası, 2011’de CIK-FIA Akademi Kupasını ve Gençler Dünya Kupası’nı kazanan Charles Leclerc, 2013 yılına kadar disiplini sayesinde world elite arasında parlamaya devam etti.

Hızlı yükselişi 2014 yılından itibaren Formula turnuvalarında etkisini gösterdi. İlk sezonunda Formula Renault'un en iyi sürücü, ertesi yıl Formula 3'te en iyi sürücü, FIA Formula 2'nin 2017 sezonuna girmeden önce ise GP3 serisini kazanarak 2016 yılında daha da yükseldi.

Nicolas Todt’un yönlendirmemeleri Leclerc için kritik bir öneme sahip oldu. Sürücü Yönetmen Todt’un, 2016 yılında Ferrari Sürücü Akademsi’ne katıldı ve bu süreçte Formula 1’ tanıdı. Alfa Romeo Sauber ekibi ile ikna edici bir yılın ardından, yeni Ferrar SF 90’ı kullanmak için 2019’da seçildi.