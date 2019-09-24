Check-up kişilerin herhangi bir sağlık problemi olmadan kontrol amaçlı yaptırdığı sağlık taramasıdır. Amacı ise; kişi de bulunan rahatsızlıkların henüz başlangıç aşamasında tespit edilerek, önlem alınmasını sağlamasıdır.
Hayatımızda önemsemediğimiz bir baş ağrısı bile önemli bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Check-up yaptırarak hastalığın önlemini alabilir, sağlıklı kalabiliriz. Hastalığın anlaşılmadan ilerlemesi sonucu tedavi masrafları çoğalmakta ve kişinin sağlığı çoktan bozulmuş olmaktadır.
Bu yüzden bir şikayetimiz bulunmasa bile belirli periyotlarda check-up yaptırarak, sağlık kontrolümüzü ihmal etmemeliyiz.
Check-up yaptırdığımızda iç organlarda rastlanan bir takım bulgular ile hayatımızda edindiğimiz kötü alışkanlıklardan vazgeçip, ileride oluşacak rahatsızlıkların önlenmesini de sağlayabilmektedir.
Check-up yaptırmaya gitmeden önceden dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;
- Son yirmi dört saat içerisinde hiçbir şekilde alkol almamanız gerekmektedir.
- Hamileyseniz veya hamile olma gibi bir durumunuz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildirmelisiniz.
- Daha önce son üç ay içerisinden herhangi bir sağlık testi yaptırdıysanız, yanınızda sonuçlarını da getirmeniz gerekmektedir.
- Randevu saatinizden 8-10 saat öncesine kadar hiçbir şey yememeniz gerekmektedir. Sadece su tüketebilirsiniz.
Check-up yaptırmak, hem erken teşhise hem de sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.
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