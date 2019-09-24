Check-up kişilerin herhangi bir sağlık problemi olmadan kontrol amaçlı yaptırdığı sağlık taramasıdır. Amacı ise; kişi de bulunan rahatsızlıkların henüz başlangıç aşamasında tespit edilerek, önlem alınmasını sağlamasıdır.

Hayatımızda önemsemediğimiz bir baş ağrısı bile önemli bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Check-up yaptırarak hastalığın önlemini alabilir, sağlıklı kalabiliriz. Hastalığın anlaşılmadan ilerlemesi sonucu tedavi masrafları çoğalmakta ve kişinin sağlığı çoktan bozulmuş olmaktadır.

Bu yüzden bir şikayetimiz bulunmasa bile belirli periyotlarda check-up yaptırarak, sağlık kontrolümüzü ihmal etmemeliyiz.

Check-up yaptırdığımızda iç organlarda rastlanan bir takım bulgular ile hayatımızda edindiğimiz kötü alışkanlıklardan vazgeçip, ileride oluşacak rahatsızlıkların önlenmesini de sağlayabilmektedir.

Check-up yaptırmaya gitmeden önceden dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;

Son yirmi dört saat içerisinde hiçbir şekilde alkol almamanız gerekmektedir.

Hamileyseniz veya hamile olma gibi bir durumunuz varsa işlemlere başlamadan önce mutlaka bildirmelisiniz.

Daha önce son üç ay içerisinden herhangi bir sağlık testi yaptırdıysanız, yanınızda sonuçlarını da getirmeniz gerekmektedir.

Randevu saatinizden 8-10 saat öncesine kadar hiçbir şey yememeniz gerekmektedir. Sadece su tüketebilirsiniz.

Check-up yaptırmak, hem erken teşhise hem de sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.