Chelsea: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Manchester United, deplasmanda Chelsea'yle karşılaştığı dev maçı 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarının sonunda Matheus Cunha'nın attığı golle iki maç sonra galip gelen Manchester United, puanını 58'e çıkardı. Ligde üst üste 4. mağlubiyetini alan Chelsea ise haftayı 48 puanla tamamladı.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 00:07 Güncelleme:
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Matheus Cunha attı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Brighton'a konuk olacak. Manchester United, Brentford'u ağırlayacak.
