        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        Chelsea: 0 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Manchester United, deplasmanda Chelsea'yle karşılaştığı dev maçı 1-0'lık skorla kazandı. İlk yarının sonunda Matheus Cunha'nın attığı golle iki maç sonra galip gelen Manchester United, puanını 58'e çıkardı. Ligde üst üste 4. mağlubiyetini alan Chelsea ise haftayı 48 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 00:07 Güncelleme:
        Dev maçta kazanan Manchester United!

        İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'te oynanan dev mücadeleyi kazanan 1-0'lık skorla Manchester United oldu.

        Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Matheus Cunha attı.

        Bu sonuçla beraber iki maç sonra galibiyet yüzü gören Manchester United puanını 58'e yükseltirken, ligde oynadığı son 4 maçın 4'ünde de yenilen Chelsea ise 48 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Brighton'a konuk olacak. Manchester United, Brentford'u ağırlayacak.

