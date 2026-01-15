Chelsea: 2 - Arsenal: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 3-2 yenerek final yolunda avantaj elde etti. Ben White, Viktor Gyökeres ve Martín Zubimendi'nin golleriyle dev maçtan galibiyetle ayrılan Arsenal, 3 Şubat'taki rövanş maçında Chelsea'yi ağırlayacak.
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Arsenal oldu.
Stamford Bridge Stadı'nda oynanan mücadelede Arsenal, Ben White'ın 7, Viktor Gyökeres'in 49 ve Martin Zubimendi'nin 71. dakikada kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.
Chelsea'nin golleri ise 57 ve 83. dakikalarda Alejandro Garnacho'dan geldi.
İki takım arasındaki yarı final rövanş maçı, 3 Şubat'ta Emirates Stadı'nda oynanacak.