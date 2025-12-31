Chelsea: 2 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Chelsea, evinde Bournemouth'la 2-2 berabere kaldı. David Brooks ile Justin Kluivert'ın gollerine engel olamayan Chelsea'nin ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıktı ve haftayı 30 puanla tamamladı. Bournemouth ise puanını 23'e çıkardı.
Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Bournemouth'u ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Chelsea'nin gollerini 15'te penaltıdan Cole Palmer ve 23. dakikada Enzo Fernandez atarken, konuk ekibin gollerini ise 6'da David Brooks ile 27. dakikada Justin Kluivert kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Chelsea, puanını 30'a çıkardı. Bournemouth ise puanını 23'e yükseltti.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Manchester City'e konuk olacak. Bournemouth, Arsenal'i ağırlayacak.