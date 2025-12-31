Chelsea: 2 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU

Kar maskeli 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Isparta'da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay öncesi yapılan hazırlıklar ve saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)