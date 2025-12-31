Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea: 2 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Chelsea: 2 - Bournemouth: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Chelsea, evinde Bournemouth'la 2-2 berabere kaldı. David Brooks ile Justin Kluivert'ın gollerine engel olamayan Chelsea'nin ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıktı ve haftayı 30 puanla tamamladı. Bournemouth ise puanını 23'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:44 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea, Bournemouth engelini aşamadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Chelsea, İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasında Bournemouth'u ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

        Chelsea'nin gollerini 15'te penaltıdan Cole Palmer ve 23. dakikada Enzo Fernandez atarken, konuk ekibin gollerini ise 6'da David Brooks ile 27. dakikada Justin Kluivert kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Chelsea, puanını 30'a çıkardı. Bournemouth ise puanını 23'e yükseltti.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Chelsea, Manchester City'e konuk olacak. Bournemouth, Arsenal'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar maskeli 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

         Isparta'da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay öncesi yapılan hazırlıklar ve saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti