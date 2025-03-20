Chelsea'den 74 milyon euroluk transfer!

İngiltere ekibi Chelsea, Portekiz'in Sporting takımından genç futbolcular Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu transfer etti.

Sporting Kulübü, Portekizli oyuncular Quenda ve Essugo'nun 74,4 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olduğunu duyurdu.

Quenda'nın 2025-2026 sezonu tamamlandıktan sonra Chelsea kadrosuna katılacağı, Essugo'nun ise sezon sonuna kadar Las Palmas'ta kiralık olarak oynamaya devam edeceği belirtildi.