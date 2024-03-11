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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea- Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig maçları - Futbol Haberleri

        Chelsea- Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Premier Lig heyecanı Chelsea- Newcastle United maçıyla devam ediyor. Lig'de oynadığı 26 maçta 10 galibiyeti bulunan Chelsea 11'inci sırada yer alıyor. Deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan Newcastle United ise 10'uncu sırada bulunuyor. Sporseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Chelsea- Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:27
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        İngiltere Premier Lig'de 28'inci hafta Chelsea- Newcastle United maçıyla son buluyor. Avrupa şansı oldukça zor gözüken Chelsea evinde Newcastle engelini geçerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak olan Newcastle ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, Chelsea- Newcastle United maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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        CHELSEA- NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Chelsea- Newcastle United maçı 11 Mart Pazartesi (bugün) 23:00'de başlayacak.

        Stamford Bridge'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.

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        CHELSEA'DE SON DURUM

        Lig'de bu sezon beklenen performansın uzağında kalan Chelsea oynadığı 26 maçta 10'ar galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 6 karşılaşmada eşitliği bozamayan mavi- beyazlılar 36 puanla ligde 11'inci sırada yer alıyor.

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        NEWCASTLE UNİTED SON DURUM

        Deplasman karnesi oldukça zayıf olan Newcastle United ise Eddie Howe yönetiminde çıktığı 13 dış saha maçını 3 galibiyet 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle tamamladı. Lig'de 40 puanı bulunan siyah- beyazlılar, 10'uncu sırada yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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