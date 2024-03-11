İngiltere Premier Lig'de 28'inci hafta Chelsea- Newcastle United maçıyla son buluyor. Avrupa şansı oldukça zor gözüken Chelsea evinde Newcastle engelini geçerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak olan Newcastle ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Peki, Chelsea- Newcastle United maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...