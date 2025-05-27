Chelsea'nin hedefi Konferans Ligi kupası

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda 28 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Real Betis'le kupa için karşılaşacak Chelsea, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Premier Lig'de 2023-2024 sezonunu 6. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Londra ekibi, play-off turunda İsviçre'nin Servette ekibiyle eşleşti.

İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Chelsea, deplasmanda 2-1 mağlup olsa da lig aşamasına yükselmeyi başardı.

Lig aşamasında Gent, Panathinaikos, Noah, Heidenheim, Astana ve Shamrock'la karşılaşan İngiliz temsilcisi, bu maçların tamamını kazanarak 18 puanla ligi lider tamamladı. 6 karşılaşmada 26 gol atarak en golcü ekip olan Chelsea, kalesinde ise 5 gol görerek, en az gol yiyen takımlar arasındaki yerini aldı.

REKLAM

14 MAÇTA 12 GALİBİYET ALDI

Lig aşamasını lider tamamlayarak direkt son 16 turu bileti alan Chelsea, bu turda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle eşleşti.

Deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın ardından sahasında da 1-0'lık skorla gelip gelen İngiliz ekibi, çeyrek finalde lig aşamasını 7. sırada tamamlayan Polonya ekibi Legia Varşova'ya rakip oldu.

Polonya'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanarak ikinci maç öncesinde avantaj yakalayan Chelsea, sahasında 2-1 mağlup olmasına karşın turu geçti. Chelsea, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahasındaki tek yenilgisini Legia karşısında yaşadı.

Yarı finalde İsveç'in Djurgarden takımıyla eşleşen Londra ekibi, deplasmanda 4-1 galip geldiği maçın rövanşını da 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Play-off turu itibarıyla 14 karşılaşmaya çıkan Chelsea, bu karşılaşmalarda 12 galibiyete imza atarken 2 maçta mağlubiyet yaşadı. Londra temsilcisi, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde beraberlik yaşamadı.