MAURİCİO POCHETTİNO DÜŞÜNMÜYOR

Chelsea'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun planları arasında yer almayan Lukaku aynı zamanda gelecek transferler için de kaynak yaratmak için satılmak isteniyor.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Maviler, Lukaku için en az 35 milyon Sterlin istiyor. Chelsea ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lukaku'nun bonservisini yüksek bedelden dolayı Roma'nın da alması beklenmiyor.