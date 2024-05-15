Chelsea, Romelu Lukaku'yla ilgili kararını verdi
İngiltere Premier Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Chelsea, Belçikalı forvet oyuncusu Romelu Lukaku ile ilgili kararını verdi. Şu anda Roma'da kiralık oynayan ve Süper Lig devleriyle anılan Belçikalı golcünün geleceği merak konusu. İşte detaylar...
Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren ve Chelsea'ye geri dönmesi beklenen Lukaku'yu Londra ekibi satmak istiyor.
Ağustos 2021'de 113 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Chelsea'ye geri dönen Belçikalı golcü, beklentileri verememişti. Ardından kiralık olarak şampiyonluk yaşadığı Inter'e geri dönen 31 yaşındaki forvet orada da kalıcı olamamış ve son olarak sezon başında Roma'ya kiralanmıştı.
MAURİCİO POCHETTİNO DÜŞÜNMÜYOR
Chelsea'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun planları arasında yer almayan Lukaku aynı zamanda gelecek transferler için de kaynak yaratmak için satılmak isteniyor.
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Maviler, Lukaku için en az 35 milyon Sterlin istiyor. Chelsea ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lukaku'nun bonservisini yüksek bedelden dolayı Roma'nın da alması beklenmiyor.
Bu sezon 46 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 20 gol attı 4 de asist yaptı.