Chelsea, RB Leipzig'in gözde golcüsü Timo Werner'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki oyuncunun Bundesliga'da sezon sona erdikten sonra sağlık kontrollerinden geçeceği ve Temmuz ayında takım katılacağı duyuruldu.

Transferin mali detayları ve oyuncuyla imzalanan sözleşme süresi hakkında bir bilgi verilmezken, İngiliz medyasında yer alan haberler; Chelsea'nin Werner'in sözleşmesindeki 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini karşıladığı yönündeydi.

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020

Werner'in transfer ettikleri için heyecanlı olduklarını belirten Chelsea Direktörü Marina Granovskaia "Avrupa'nın en çok istenen oyuncusuydu. Hem genç, hem yüksek potansiyelli, hem de kendini ispat etmiş bir oyuncu." dedi.

Transfer sonrası konuşan Timo Werner de "Chelsea'ye imza attığım için çok mutluyum. Bu büyük kulübe katılmak, kariyerimin en gurur verici anı. Chelsea'yle buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte çok başarılı işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu bu sezon Bundesliga'da 43 maçta 32 gol, 13 asistlik performans sergiledi.