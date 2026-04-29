        Chery ve Bosch'tan iş birliği

        Chery ve Bosch’tan iş birliği

        Çin merkezli otomotiv üreticisi Chery, 48V araç mimarisinin geliştirilmesi ve üretimi kapsamında Bosch ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 15:19
        Chery ve Bosch'tan iş birliği

        Pekin’de imzalanan çerçeve anlaşmasına göre iki şirket, yeni nesil 48V elektrik mimarilerinin ortak geliştirilmesi ve seri üretimine odaklanacak. Bu kapsamda iş birliği; araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi teknolojileri gibi alanları da kapsıyor.

        Otomotiv sektöründe artan elektrikleşme ve dijitalleşme eğilimleri doğrultusunda, 48V elektrik mimarileri daha yüksek performanslı ve verimli sistemler için önemli bir bileşen olarak görülüyor. Söz konusu iş birliğiyle taraflar, akıllı araçların temel elektrik altyapısının yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

        Küresel otomotiv endüstrisi dönüşüm sürecini sürdürürken, Chery’nin bu anlaşma ile üretim ve Ar-Ge kapasitesini yeni ortaklıklarla güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

        48 VOLT ELEKTRİK MİMARİSİ YAYGINLAŞIYOR

        Araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi teknolojilerine yönelik artan talep, geleneksel 12V elektrik sistemlerinin güç sınırlarına ulaşmasına neden oldu. Bu nedenle 48V elektrik mimarilerinin geliştirilmesi sektör genelinde yaygınlaşıyor.

        Bu kapsamda Chery ve Bosch, akıllı araçların elektrik mimarisi üzerinde ortak çalışmalar yürütmektedir. Geliştirilen 48V sistemde araç güç kapasitesi 15 kW seviyesine çıkarılırken sistem ağırlığı 10 kilogramdan fazla azaltıldı ve steer-by-wire motorunun tepki hızında yüzde 20’nin üzerinde artış sağlandı.

        Sistem, aşırı koşullarda akıllı sürüş, frenleme ve direksiyon gibi işlevlerin çalışmasını sürdürmesi için bağımsız yedekli güç besleme tasarımı içermektedir. Teknolojinin robotik gibi farklı alanlarda da kullanılabileceği ifade edilmektedir.

        İki şirket arasındaki iş birliği 25 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Ekim 2024’te taraflar 48V düşük voltaj sistemi üzerine bir mutabakat zaptı imzalayarak ortak bir ön araştırma ekibi kurdu. 18 aylık çalışma sonucunda araç sistemleri ve fonksiyonel prototipler geliştirildi, kritik bileşen örnekleri oluşturuldu ve üretim süreçlerine yönelik ön araştırmalar tamamlandı.

        Teknolojinin ilk olarak Chery’nin premium markası EXEED’in bir modelinde kullanılması planlanmaktadır.

        Chery ve Bosch’un uzun yıllardır yüksek güvene dayalı stratejik bir ortaklık yürüttüğünü söyleyen Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “Bu 48V araç projesi, yeni nesil araç sistem çözümlerinin tanımlanması ve hızla hayata geçirilmesi için ortak bir adımdır. Bu iş birliği, global pazar için bir teknoloji ekosistemi inşa etme ve elektrik mimarilerinin dönüşümüne liderlik etme yolunda önemli bir aşamadır. Chery, teknolojik inovasyonu temel itici güç olarak görmeye devam ederek ürün inovasyonunu güçlendirecek, iş modeli dönüşümünü hızlandıracak ve küresel yüksek

        teknoloji ekosistemine geçişini hızlandıracaktır” dedi.

        Konu hakkında açıklama yapan Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung ise şunları söyledi: “Bu stratejik iş birliğinin derinleşmesi, Bosch ile Chery arasındaki 25 yıllık güçlü ortaklığın yeni bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Küresel ölçekte hızlanan elektrifikasyon ve akıllı dönüşüm trendleri doğrultusunda Bosch, düşük voltaj sistem bileşenlerinin geliştirilmesi ve endüstriyel üretim konusundaki deneyimini tam anlamıyla ortaya koyacaktır. Chery’nin araç geliştirme yetkinliği, güç ağı sistem tanımları ve yerel ile uluslararası pazarlardaki gücüyle birleşerek yeni nesil 48V araçların seri üretimini ve ölçeklenmesini hızlandıracağız.”

        Küresel otomotiv sektörü, elektrifikasyon ve akıllı sistemlere geçiş sürecindedir. Bu iş birliği, Chery’nin yapay zekâ stratejisi ve “Global Innovation System No Complacency” yaklaşımı kapsamında değerlendirilmektedir. 48V düşük voltaj sisteminin ortak geliştirilmesi ve seri üretime yönelik çalışmalar, yeni nesil elektrik mimarilerinin kullanımını artırmaya yöneliktir.

        İmza törenine her iki şirketten üst düzey yöneticiler katıldı. Chery tarafında Yin Tongyue, Gao Xinhua, Qi Shilong, Wang Ting ve Xie Baojun; Bosch tarafında ise Stefan Hartung, Markus Heyn, Andreas Dempf, Xu Daquan, Wang Weiliang ve Zhang Ying yer aldı.

        Chery, Nisan 2026’da düzenlenen Beijing Auto Show ve Chery Uluslararası İş Zirvesi’nde yeni teknolojilerini ve ürün planlarını tanıttı.

        Şirketin markalarından OMODA & JAECOO, ürün gamını genişletmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Chery, AiMOGA kapsamında akıllı teknolojilere yönelik projeler de geliştiriyor.

