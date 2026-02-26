Canlı
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Cherif Ndiaye: Hocamız devre arasında bizimle konuştu - Futbol Haberleri

        Cherif Ndiaye: Hocamız devre arasında bizimle konuştu

        Samsunspor'un forveti Cherif Ndiaye, UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya yükseldikleri Shkendija maçının ardından, "Hocamız devre arasında bizimle konuştu" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 23:10
        "Hocamız devre arasında bizimle konuştu"

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı 4-0 yenerek son 16'ya kalan Samsunspor'un ikinci golünü atan Cherif Ndiaye, açıklamalarda bulundu.

        "HOCAMIZ DEVRE ARASINDA BİZİMLE KONUŞTU"

        Mücadeleyi değerlendiren Ndiaye, "Öncelikle ilk yarıdaki performansımıza bakınca küçük detaylarda sıkıntılar vardı. Hocamız bizle konuştu devrede, mantalitesini aşıladı. Buraya gelen taraftarımız da teşekkürler. En iyi şekilde bir sonraki maça odaklanacağız." dedi.

        "İNŞALLAH GOL ATMAYA DEVAM EDERİM"

        Gol anındaki işaretiyle ilgili gelen soruya Ndiaye, "Taraftarımıza yaptığım harekette şunu belirtmek istedim; benden gol bekliyorlardı, ben elimden geleni yapıyordum ama gol atamıyordum, bugün attım. İnşallah gol atmaya devam ederim." cevabını verdi.

