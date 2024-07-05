Chia tohumu nasıl yenir, tüketilir? Chia tohumunun faydaları nelerdir?

Salvia HHHispanica adlı bitkinin tohumlarından elde edilen Chia, bilhassa sosyal medyada smoothie ve yoğurtların vazgeçilmez parçası hâline gelmiş durumda. Bu da kullanıcıların Chia tohumu özellikleri ve faydaları hakkında bilgi aramasına neden oluyor. Peki Chia tohumu hangi faydaları sağlıyor ve hangi özelliklere sahip? İşte detaylar…

CHİA TOHUMU NEDİR?

Güney Amerika, Güney Meksika ve Guatemala’ya özgü Chia tohumu, nane ailesinden gelme bir bitki türüdür. Yağlı bir tohum olan Chia, çiçekli bitki ailesinden gelir. Son derece fonksiyonel olan bu tohum, vücuda temel ihtiyaçlarını vermenin yanı sıra metabolik sisteme en faydalar sağlar ve sağlıklı bir yaşam için tüketilmesi önerilir. Düşük kalorisinin yanı sıra yüksek protein, kalsiyum ve posa değerleriyle doyurucu niteliğe sahip Chia, 21. yüzyıl itibarıyla daha fazla tanınmış ve “süper besin” ve “21.yüzyıl tohumu” gibi isimlerle de anılmaya başlamıştır.

CHİA TOHUMU ÖZELLİKLERİ Chia tohumu özellikleri ile en sevilen gıdalar arasında yerini alır. İşte Chia tohumuna ait özellikler; Yüksek lif içeriğiyle tokluğu sağlar.

İçeriğindeki Omega- 3 yağ asitleri sayesinde inflamasyonu azaltmayı destekler.

Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır.

Düşük kalorili olması, onu diyetler için de uygun hâle getirir.

Magnezyum, fosfor, kalsiyum ve manganez açısından zengin bir besindir.

Protein içeriği yüksektir ve bu da kas onarımını artırmaya yardımcı olduğunu gösterir.

Yavaş sindirildiğinden kan şekerini dengede tutma özelliği vardır.

Besin değeri yüksektir ve iyi bir enerji kaynağıdır. CHİA TOHUMUNDA HANGİ BESİN DEĞERLERİ VAR? Sütten altı kat daha fazla kalsiyum içerdiği düşünülen Chia tohumu, şu vitamin ve minerallere sahiptir; Diyet lifi,

Protein,

Omega-3 yağ asitleri,

Kalsiyum,

B kompleks vitaminleri,

Fosfor,

Magnezyum,

Demir,

Çinko,

Bakır. Chia tohumunun %14 kadarında protein olduğu tespit edilmiştir. Bu değer, birçok bitkiye göre yüksek bir oran kabul edilir ve bu da Chia tohumunu diyet ve kas gelişimi için ideal yapar. Ayrıca bu tohum, temel aminoasit dengesi bakımından da başarılıdır.

CHİA TOHUMU FAYDALARI NELERDİR? Peki Chia tohumu faydaları nelerdir? Zengin besin değerine sahip Chia tohumunun metabolizmaya ve genel vücut sağlığına sunduğu birçok fonksiyon vardır. Bunlardan bazıları; İçeriğindeki yüksek miktarda çoklu doymamış Omega-3 yağ asitleri sayesinde; Kolesterol seviyesini minimuma indirmeye,

Bilişsel performansı yükseltmeye destek olur. Ayrıca Chia tohumu, Serbest radikallere karşı başarılı bir savaşçıdır. Bunlar, hücrelere zarar verir ve hastalıkları kolaylaştırır. Chia tohumu ise bunların etkisini azaltarak vücudun güçlenmesini destekler.

Yaşlanmanın etkilerini en aza indirmeyi destekler.

Kronik hastalıklardan korunmak isteyenler için uygun bir besin olan Chia, antioksidan işlevi gören polifenoller sayesinde dokuların genç kalmasına yardımcı olur. İçeriğinde yüksek konsantrasyonda diyet lifi olması ise; Kabızlığı önlemeye,

Bağırsak fonksiyonlarının korunmasına,

Kan kolesterolünün düzenlenmesi ve dengelenmesine katkıda bulunur. CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

İnternet üzerinde en fazla sorulan sorulardan biri de “Chia tohumu nasıl tüketilir?” şeklindedir. Bu tohumların sıvı ile karıştırıldığı durumlarda suyu hızlıca emme ve yumuşama özelliğine sahip olduğu bilinir. Böylece tohum jel kıvamını alarak daha tüketilebilir duruma gelir. Sıvı ile karıştırılarak tüketilmesinin önerilmesinin nedeni budur. Aynı zamanda baskın bir koku ve tada sahip olmadığından şunlara karıştırılarak da tüketilebilir; Puding,

Salata,

Smoothie. Bunların yanı sıra şunlar da Chia tohumu ile birlikte tüketilmeye uygundur;

Sebzeler,

Mısır gevrekleri,

Yoğurtlar,

Soslar,

Hamur işleri, (üzerine serpilebilir)

Pirinçle hazırlanan yemekler. Chia tohumu, bilhassa açlık hissinin arttığı saatlerde tüketime uygundur. Bu vakitlerde tüketildiğinde karbonhidrat açlığının baskılanmasına destek olur ve kan şekeri kontrolünü sağlar. Tohumu böyle bir vakitte tüketecekseniz probiyotik yoğurt içine chia tohumu ve yulaf ekleyerek doyurucu bir tabak hazırlayabilirsiniz. CHİA TOHUMU KULLANIM ÖNERİLERİ Tohumu öğünlerinin içine eklemek isteyenler, akşamdan 2 su bardağı su içine 1 yemek kaşığı Chia tohumu ekleyebilir ve şişmesini bekleyebilirler.

Süt keyfinizi artırmak için sıcak süt içerisine bir miktar Chia ekleyerek kalsiyum değerini artırabilirsiniz.

Soğuk tüketmek için ise önceden şişirilmiş (akşamdan suda bekletilmiş) Chia tohumlarını yoğurt ve meyve ile bir kâseye alabilir ve afiyetle tüketebilirsiniz. Glutene alerjiniz yoksa bu kâseye bir miktar yulaf ekleyerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Chia tohumu, tatlı isteyenlerin de imdadına yetişir. Tabaklarınıza tat ve renk vermek için üzerine mevsim meyveleri ekleyebilir ve görsel olarak da keyifli bir tabak hazırlayabilirsiniz.

Chia, cacık sevenlerin de yüzünü güldürür. Salatalık ve yoğurt ile hazırlanacak bir cacık tarifi içine eklenen tohum sayesinde birçok fayda sağlanabilir.

Tohum, etlere çıtırlık vermek için de kullanılabilir. Böyle bir amacınız olduğunda et marine sosuna Chia tohumu ekleyerek daha kıvamında bir tarif elde edebilirsiniz. CHİA TOHUMU ÇAYI TARİFİ Chia tohumu, çay olarak da tüketilmeye uygundur. Bu tarif için gereken malzemeler ise biraz kaynamış su ve bir miktar Chia tohumu. İşte tarifin detayları;