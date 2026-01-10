Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor’a gelerek doğru bir karar aldım - Trabzonspor Haberleri

        Chibuike Nwaiwu: Trabzonspor’a gelerek doğru bir karar aldım

        Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili kulübe gelerek doğru bir karar verdiğini söyledi.

        Giriş: 10.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:21
        "Trabzonspor'a gelerek doğru bir karar aldım"
        Trabzonspor’un yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Nijeryalı savunma oyuncusu, Trabzonspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hocamızla tanıştım ve ilk izlenimlerim çok iyi" diyen Nwaiwu, "Trabzonspor her zaman sevdiğim kulüplerden biriydi. Türk futbolunu takip ediyorum. Trabzonspor, hedeflerim doğrultusunda bana önemli bir platform sunabilecek bir kulüp" şeklinde konuştu.

        "SÜPER LİG ÇOK İYİ GOLCÜLERE SAHİP"

        Oyun karakteriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nwaiwu, "Yardım etmeyi seven bir insanım. Ülkemde yaşananları biliyorum ve bu beni daha sorumlu bir oyuncu yapıyor. Agresif bir yapım var ancak fazla risk almadan takıma faydalı olmaya çalışacağım. Batagov çok iyi bir oyuncu, potansiyeli net bir şekilde görülüyor. Lig çok iyi golcülere sahip. Benim işim odaklanmak ve hocamızın verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek" ifadelerini kullandı.

        Vatandaşı Paul Onuachu’nun transfer sürecinde önemli rol oynadığını vurgulayan Nwaiwu, "Onuachu’yu bir abi olarak görüyorum. Kulüp hakkında bana çok güzel şeyler söyledi. Buraya gelmemde önemli bir payı var. Nwakaeme ile de burada tanıştım, beni çok nazik karşıladı" dedi.

        Milli takıma da başarı dileklerinde bulunan genç oyuncu, "Bugün milli takımımıza başarılar diliyorum. İyi oyunculardan kurulu bir ekip ve bugün de iyi bir sonuç alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

        Transfer süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Nwaiwu, "Trabzonspor’a gelişim benim adıma çok iyi ve olumlu bir karardı. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

