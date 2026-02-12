Canlı
        Haberler Gündem Politika CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı | Son dakika haberleri

        CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı

        CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, sosyal medyada Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklama nedeniyle tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 12:55 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:55
        CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sebebiyle gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ramazan Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli Ramazan Yıldız, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Ramazan Yıldız, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: CHP İstanbul Gençlik Kolları

