Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'den "oy karşılığı işe alım" iddialarına yanıt | Son dakika haberleri

        CHP'den "oy karşılığı işe alım" iddialarına yanıt

        CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede yer aldığı öne sürülen kurultay iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Ortada ne iddia edildiği gibi bir işe alım ilişkisi ne de oy karşılığı bir menfaat bulunmaktadır." denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 20:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'den "oy karşılığı işe alım" iddialarına yanıt

        ANKA'nın haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi İletişim birimi aracılığıyla, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede, 38. Kurultay sürecine ilişkin ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki iddiaların "tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve açık bir iftira" olduğu belirtildi.

        "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede; 38. Kurultay sürecinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve açık bir iftiradır. Kahramanmaraş delegesi olduğu öne sürülen Hülya D.’nin başka bir ilde parti üyeliği bulunmaktadır. Diğer kişinin ise bırakın delegeliği, partimize herhangi bir üyeliği dahi yoktur. Mevcut kurultay delegelerimizin çocuklarından hiçbirisi belediyelerde işe başlamamıştır.

        REKLAM

        Gaziantep delegelerimize yönelik iddialar da aynı şekilde gerçekle bağdaşmamaktadır: Delegemiz Cennet Şervan’ın çocukları ya da birinci ve ikinci derece yakınlarından hiçbiri herhangi bir belediyede çalışmamaktadır. Delegemiz Zehra Eltan’ın çocuğu söz konusu tarihte yalnızca 5 yaşındadır. Delegemiz Elif Berfin Aksu’nun çocuğu bulunmamaktadır. Fatma Müge Düşün ise ilgili tarihlerde yurtdışında olduğu için kurultayda oy dahi kullanmamıştır.

        Siyasi operasyonlara malzeme üretmek adına ortaya atılan bu tür dayanaksız iddiaların amacı; kurultay iradesini tartışmalı hale getirmek ve kamuoyunda algı oluşturmaktır. Ancak isimler, tarihler ve somut bilgiler incelendiğinde ortaya çıkan tablo nettir: Ortada ne iddia edildiği gibi bir işe alım ilişkisi ne de oy karşılığı bir menfaat bulunmaktadır. Gerçek dışı beyanlarla partimizi ve delegelerimizi hedef alan bu girişimlere karşı gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecek, kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecektir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni düzenlendi

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksalın konuşması AK Partiye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni düzenlendi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın önderliğinde Afyonkarahisarı yeniden inşa etmek için memleketime AK Partide hizmet etmeye devam edeceğim" (...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!