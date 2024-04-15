CHP Genel Başkanı Özel'den Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz.



Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 14, 2024

CHP ANTALYA İL BAŞKANI KAMACI'DAN KOCAGÖZ'ÜN TUTUKLANMASINA TEPKİ CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına tepki gösterdi. AA'nın haberine göre; Kamacı, Antalya Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, olayın başladığı günden bu yana yürütülen soruşturma kapsamında gözaltıların yapıldığını söyledi.