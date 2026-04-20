        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ataşehir'de konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ataşehir'de konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'lilere iftirayla, onları bir suçu işlemediği halde işlemiş gibi göstermeye çalışanlara karşı da bir tek CHP'liyi geride bırakmadık, bırakmayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 23:39 Güncelleme:
        Özgür Özel Ataşehir'de konuştu

        Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eyleminde konuşan Özel, Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in CHP'nin öz evladı olduğunu söyledi.

        Özel, Adıgüzel'in ilçede bütün imkansızlıklara rağmen belediyecilikte önemli işler yaptığını kaydederek, şöyle devam etti:

        "Onursal Adıgüzel masumdur. Bu iftiranın hesabı, eninde sonunda sorulacaktır. Böyle bir kumpasla, onu kızı Algı'dan, eşi Duygu'dan, anasından, babasından ve ailesinden, çok sevdiği Ataşehir'den koparmaya çalışanlara, yarın buna niyet edeceklere söylüyorum: Aklınızı başınıza alın. Keser döner sap döner, yarın seçim olur, iktidar değişir. Bu açtığınız yolda bir savcı bulan, bir tane meczup iftiracı bulan, elinde kanıtı olmayan ama açtığınız yoldan yürümeye kalkan biri çıktığında, dışarıda ve geriye dönük ne bir AK Partili belediye başkanı kalır ne bir AK Partili belediye meclis üyesi kalır ne bir AK Partili siyasetçi kalır. Onursal'a bir tek suçlama yok ama 'Örgüt kurdun sen.' deyip belediyenin şemasından örgüt şeması çıkarıyorlar. Yarın bunu Konya'ya, Kayseri'ye yaparlar. Yarın bunu geçmişe dönük yaparlar."

        CHP'nin kusuru, hatası, yanlışı olanların partisi olmadığını dile getiren Özel, "Öyle olduğunda hızla yolları ayırırız. 'Hayrül beşer, insan şaşar' ama bunu taşımayız. Fakat bunu böyle bilip de CHP'lilere iftirayla, onları bir suçu işlemediği halde işlemiş gibi göstermeye çalışanlara karşı da bir tek CHP'liyi geride bırakmadık, bırakmayacağız." diye konuştu.

        Özel, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmalara tepki göstererek, şunları söyledi:

        "Gelmiş ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi, monarşiden, tek adamdan, Türkiye'yi Meclis'e, Cumhuriyet'e taşımış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketinde monarşiden bahsediyor. Tom Barrack'a şunu söylüyorum: İster ABD'nin büyükelçisi ol, ne olursan ol. Ben hangi koltukta oturduğumu, biz kimin partisinde ve kimin ülkesinde olduğumuzu biliyoruz. Her seferinde yaptık, yine yapacağız. Senin gibi bütün emperyalistlerin alnını karışlayacağız. Bu vakitten sonra deli Trump'ın küstah elçisi, Türkiye'de istenmeyen kişidir. Gitsin memleketine. Defolsun, gitsin memleketine."

        İktidarın kendisine "Ankara merkezli siyaset yap" telkininde bulunduğunu öne süren Özel, "İstanbul'da 39 ilçeyi gezdik, 3 bölge mitingi yaptık. Mitingleri İstanbul'da tamamladık, Ankara'ya gittik. Ara seçim talebini, erken seçim talebini, emekliye ara zammı konuştuk. Ama durmadılar, yılmadılar, geldiler CHP'nin evladına saldırdılar. İşte o zaman madem senin hesabın oradaysa, meydan da buradadır. Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin bir fetret döneminin içinde olduğunu iddia eden Özel, şunları kaydetti:

        "Bunun için bir an önce seçim sandığını getirmesi bütün zorlukların çözümüdür. Anayasa zoruyla bir sandığı kurmak için ara seçim talebimizi dile getirdik. Sağ olsunlar, 12 muhalefet partisinden firesiz destek aldık. Bunun için içinde olduğumuz, İstanbul Birinci Bölge'de de Afyon'da da Kastamonu'da da Adıyaman'da da Kırıkkale'de de ve Kocaeli'nde de bir an önce erken seçim, ara seçim sandığını istiyoruz."

