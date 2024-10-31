CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sine-i millet çağrısına yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına karşı 16:00'da tüm İstanbulluları Esenyurt'a davet etmişti. Esenyurt'ta vatandaşlara seslenen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sine-i millete dönme çağrısına yanıt verdi.

"BU TUZAĞA KİMSE KAPILMASIN"

Özel şöyle konuştu:

Şimdi yeni bir oyun var. Anayasayı değiştirmenin yeni bir oyununu bulmuşlar. Birtakım sosyal medya hesaplarından hep birlikte şöyle yazıyorlar; DEM Parti CHP muhalefet Meclis'ten çekilsin. Sine-i millete dönün, erken seçim yapılsın. Tut ki 130 vekil sadece biz ya da toplam 200 vekil sine-i millet dedik. Sine-i millet erken seçim doğurmuyor, ara seçim doğuruyor. Ara seçim 90 gün sonraki ilk pazar. Sen seçilmiş bir daha girmiyorsun, AK Parti ile MHP o 200 milletvekilinin 100'ünü ya da 80'inini alıyor ne sana ne bana ne başkasına ihtiyacı olmadan anayasayı değiştiriyor. Buradan bütün muhalifleri uyarıyorum, sine-i millet demek erken seçim değildir. AK Parti ile MHP'nin kurduğu tuzaktır, bu tuzağa kimse kapılmasın.

REKLAM "ERKEN SEÇİMİ KONUŞACAĞIZ" Ama biz erken seçim için ne gerekiyorsa onu yaptırmaya, sesimizi yükseltmeye hep beraber mecburuz. Ben CHP'nin genel başkanı olarak tüm kurumlarımın ve tüm örgütümüzün gücüyle örneğin yarın sabah grup toplantımızı Ahmet Özer'i ziyaretimin hemen sonrasında Silivri Cezaevi'nin önünde yapıyorum. Ardından CHP Grubu'nun başka bir şehirde planlanan toplantılarını iptal ettik. Burada önümüzdeki dönem muhalefetle dayanışmayı, iktidarla mücadeleyi, erken seçim için yapılması gereken her şeyi konuşacağız. Eninde sonunda o sandığı getirip Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermeyi konuşacağız ve başaracağız.

"ERKEN SEÇİM İLE ARA SEÇİM ARASINDA FARK VAR" Esenyurt'ta miting alanında konuyla ilgili bir açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şu değerlendirmede bulundu: Kaç milletvekili var, 600. Bizim 128 milletvekilimiz yok. Hepimiz istifa edelim sonra ne olacak, bizim boşalttığımız yer için ara seçim yapılacak. Ara seçimle erken seçim arasında fark var." SİNE-İ MİLLET NE DEMEK? Sine-i millete dönmek ifadesi, Türkiye siyasi tarihinde, siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den ayrılarak siyaseti halk arasında sürdürmek anlamında kullanılmaktadır.