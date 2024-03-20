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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize mitinginde konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize mitinginde konuştu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi, ülkenin temel direği olduğunu belirterek, "Atatürk'ün baba ocağıdır, kapıları herkese açıktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:37
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        Özel, Rize'de vatandaşlara seslendi
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Pazar ilçe meydanında partisince düzenlenen mitingde, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        Kahraman Mehmetçik'in ayağına taş değmemesini temenni eden Özel, "Allah bir daha şehit acısı yaşatmasın. Hep beraber Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin arkasındayız. Böyle acıları yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

        Özel, Türkiye'nin dünyada en çok çay üreten ülkeler arasında yer aldığına işaret ederek, çay kanununa ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

        Çaykur'daki değişiklikleri eleştirerek, Çaykur'un ilan ettiği fiyatın, taban fiyat olmasını istediklerini vurgulayan Özel, "Bu fiyatın altında herhangi bir işlem yapılamasın. Taban fiyatının altında çay almanın cezası olsun, çay üreticisinin emeğini çalmaya çalışanlar cezasını hem Allah'tan hem devletten bulsun." ifadesini kullandı.

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        Özel, "Bu şartlar altında 11 lira 30 kuruşluk çay fiyatı, bu sene en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. 25 liranın altında bir çay fiyatını asla kabul etmiyoruz. 25 liranın altındaki her fiyat emek sömürüsüdür. Pazar'ın, Rize'nin çorbasından, aşından eksiltmektir, borcunu ödeyemeyen hale getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

        "HEP BERABER HAKKIMIZI ALACAĞIZ"

        Marketlerde geçen yıl 100 lira olan çayın kilogram fiyatının 190 liraya çıktığını belirten Özel, şöyle devam etti:

        "En düşük emekli maaşı geçen sene 75 kilogram çay alıyordu, bu sene 52 kilogram çay alıyor. 75 nerede, 52 nerede? Hesap ortada, emeklinin çilesi ortada. Önceden tek başına ben söylüyordum, biz kalabalıklaştık artık siz geldiniz, ses yükselttiniz herkes emekliyi söylemeye başladı. Gazeteler emekliyi yazıyor, televizyonlar emekliyi söylüyor, siyasi partiler konuşuyor. En son çok uğraştım Meral hanım ittifak kurmamıştı. En son ittifakta buluştuk, emekli ittifakında buluştuk. Herkes emekliyi konuşuyor. Hep beraber hakkımızı alacağız. Bana geçen gün diyorlar ki Tayyip bey şöyle söylemiş, 'Gidiyor meydanlarda emekliyi kışkırtıyor' diye. Tayyip bey bazen benle kavga yapmak istiyor, ben onunla kavga yapmak istemiyorum."

        "Kimseye hakaret etmeye gelmedim ama ben buraya emeklilerle sözleşmeye geldim. 31 Mart'ta hep birlikte miyiz?" ifadesini kullanan Özel, emeklilerden 31 Mart'ta güçlerini göstermelerini istedi.

        Özel, belediye başkan adaylarına inandıklarını ve güvendiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisidir, bu ülkenin temel direğidir. Atatürk'ün baba ocağıdır, kapıları herkese açıktır. Tapusu ne bendedir, ne Kemal beyde. Ne Ecevit de vardı, ne İsmet İnönü'de. Cumhuriyet Halk Partisi ki baba ocağıdır, tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."

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