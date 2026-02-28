CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “alçak adamlar” sözlerine soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün Burdur’da yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma açıldı. Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan yeni bir davayı anlatırken kullandığı “alçak adamlar” sözü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargı mensuplarını hedef aldığı değerlendirmesiyle incelemeye alındı.

"KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET"

Başsavcılık, söz konusu ifadelerin “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” kapsamında olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma sürecinde, konuşmanın tam metni ve görüntülerinin incelenmesi ile gerekli adli işlemlerin yürütülmesi bekleniyor.

Türk Ceza Kanunu’nda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçu için cezai yaptırımlar öngörülüyor. Özel’in milletvekili olması nedeniyle dosyada izlenecek usul, yasal çerçeveye göre belirlenecek. Konuya ilişkin CHP’den ve Özel’den resmi bir açıklama yapılması durumunda süreç netleşecek.

