Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “alçak adamlar” sözlerine soruşturma

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “alçak adamlar” sözlerine soruşturma

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burdur'daki konuşmasında kullandığı "alçak adamlar" ifadesinin yargı mensuplarını hedef aldığı gerekçesiyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlattı

        Giriş: 28.02.2026 - 21:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Alçak adamlar' sözüne soruşturma

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün Burdur’da yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma açıldı. Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan yeni bir davayı anlatırken kullandığı “alçak adamlar” sözü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargı mensuplarını hedef aldığı değerlendirmesiyle incelemeye alındı.

        "KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET"

        Başsavcılık, söz konusu ifadelerin “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” kapsamında olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma sürecinde, konuşmanın tam metni ve görüntülerinin incelenmesi ile gerekli adli işlemlerin yürütülmesi bekleniyor.

        Türk Ceza Kanunu’nda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçu için cezai yaptırımlar öngörülüyor. Özel’in milletvekili olması nedeniyle dosyada izlenecek usul, yasal çerçeveye göre belirlenecek. Konuya ilişkin CHP’den ve Özel’den resmi bir açıklama yapılması durumunda süreç netleşecek.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Padişahın temeline bizzat harç taşıdığı camii

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nden Sultanahmet notlarını aktardığı bölümde hem camiyi hem de meydandaki gelenekleri anlatıyor

        #Özgür Özel
        #haberler
        #alçak adamlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı