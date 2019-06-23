Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oyunu kullandı.

İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda, 1382 numaralı sandıkta kullandı.

İmamoğlu, "Hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketeimizin egcelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak ve adalet duygularıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayısıyla şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle stratejilerine katkı sunacaktır. Helalleşelim, tekrar aynı hataları yapmayalım. Seçim hayırlı olsun. Çok güzel bir netice bekliyorum." açıklamasında bulundu.