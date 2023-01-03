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CHP'li Engin Altay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay CHP Genel Başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptıkları görüşmenin ardından Meclis'te basın toplantısı düzenledi

CHP'li Engin Altay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi
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AA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz. Kimsenin İBB'ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Altay, CHP Genel Başkan yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptıkları görüşmenin ardından Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yönelik "hukuksuzluklarla" ilgili "hukuk aramak" için Adalet Bakanlığına gittiklerini belirten Altay, Tezcan'ın görüşmede, Adalet Bakanı Bozdağ'a "Mahkemelere müdahaleye müdahale etmenizi istiyoruz." dediğini aktardı.

Davanın ilk hakimine, İmamoğlu'na iki yıl ve üstü ceza verilmesi için baskı yapıldığına dair yazılı ve görsel medyada bazı haberlerin yer aldığını dile getiren Altay, ilk hakimin kendisine yönelik baskıyı yakın çevresine anlattığına dair gazete haberleriyle Türkiye'nin sarsıldığını öne sürdü.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, normalde herhangi bir talep olmadan bu meseleye el atması gerektiğini ifade eden Altay, "Geldiğimiz noktada bugüne kadar el atmak şöyle dursun HSK'nin bu işle vazifeli Birinci Dairesinin bu konuda hiçbir gayreti olmadı. 'İmamoğlu'na ceza ver' diye baskı yapıldığı iddia edilen hakimin İstanbul'da daha 7 yıllık görev süresi varken, İstanbul'da birinci yılı yeni dolmuşken tekrar Anadolu'ya tayini çıkarıldı. Bu, iddialar üzerindeki şüpheyi artıran bir durumdur. Son gelen hakim de beklenen cezayı verdi. Burada mahkeme tuzun koktuğu yer noktasına gelmiştir." diye konuştu.

Bu iddiaların incelenmesinin zaruri olduğunu Bakan Bozdağ'a arz ettiklerini bildiren Altay, Bakan Bozdağ'ın ise kurul başkanı sıfatıyla birinci daire çalışmalarına katılmadığını, talimat verme yetkisinin de kendisinde değil birinci dairenin başkanında olduğuna yönelik yanıt verdiğini kaydetti. Altay, "Aslında Sayın Bakan, bunun için ipe un serdi." dedi.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

CHP Grup Başkanvekili Altay, bundan sonraki süreçte hukuk mücadelesinin devam edeceğini belirterek, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in veya İmamoğlu'nun avukatlarının HSK Birinci Dairesine inceleme talebine ilişkin dilekçe ileteceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terörle ilişkilendirme ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun alınmasıyla ilgili süreçler de bulunduğunu dile getiren Altay, "Öyle görülüyor ki saray, Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul halkının kendine attığı şamarın acısını henüz tam unutmamış ya da bu acı henüz geçmemiş. Artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu ve Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davası, haysiyet mücadelesi. Bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göze alarak, hukuk sınırları içinde kalarak sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz. Kimsenin İBB'ye çökmesine de müsade etmeyeceğiz. Yarın, öbür gün Sayın Erkek veya Sayın İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak." ifadelerini kullandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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