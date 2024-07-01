CHP'li Lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayseri yanıtı

Yangından etkilenen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamaya cevap verdi. Özel, "Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın.

"HANGİMİZİN SORUMLULUĞU VAR"

Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? 'Her şeyin sorumlusu benim...' O zaman bunun da sorumlusu sensin. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var" diye konuştu.