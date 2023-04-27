Sesli Dinle 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, iktidara başka illere gitmek zorunda kalan depremzede seçmenleri seçim bölgelerine taşıma çağrısında bulundu. "Seçim güvenliğini sağlamak iktidarın ve YSK'nın görevidir" dedi.

Seçime sayılı günler kala CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Seçmenlerin yarısından fazlasının memleketlerini terk ettiğin belirten Salıcı, seçmenlerin seçim bölgelerine taşınmasının sadece partiler eliyle gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

İktidara çağrı yapan Salıcı, "Seçim günü seçmene yardımcı olacağız bir çalışma yapıyoruz ama deprem bölgesinden ayrılan seçmen sayısı o kadar yüksek ki onların tamamını bizim CHP olarak taşırız taahhüdünde bulunmamız zor. Bu iş sadece siyasi partilere bırakılmaması gereken bir iş. Devletin olanakları var, bu insanlar seçmen ben onların kime oy vereceklerini bilmiyorum ki. İktidar tren yollarını kullandırtsın, deniz yollarını kullandırtsın. Seçimin güvenli ortamda yapılmasını sağlamak iktidar ve YSK'nın görevi." ifadelerini kullandı.

SALICI: İLK TURDA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ

Seçimi ilk turda kazanacaklarından şüphesi olmadığını belirten Oğuz Kaan Salıcı, "İlk turda bu işi bitireceğiz" dedi. Ancak parti olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını da söyledi. Sandık güvenliği noktasında gerekli tüm adımların atıldığını da sözlerine ekledi.

SALICI: KURT KIŞI ATLATIR AMA YEDİĞİ SOĞUĞU UNUTMAZ

TOGG, TCG Anadolu ve Yüksek Hızlı Tren başta olmak üzere açıklanan projeleri ve mülakatın kaldırılması gibi vaatleri değerlendiren Oğuz Kaan Salıcı, bunların seçmende karşılığı olmayacağını söyledi.

Salıcı, "Kurt kışı atlatır da soğuğu unutmazmış. Vatandaşa bu kadar ezildikten sonra bunların seçim vaadi olduğunun farkında değil mi ya da "Şimdiye kadar neden yapmadın ?" diye sormaz mı? Emekli maaşını yükseltiyor, sen emekliyi on sene ezdirdin şimdi dönüp emekli maaşını arttırayım diyorsun veya bazı şeyleri seçimden sonra yapayım diyorsun neden şimdi yapmıyorsun, mülakatı neden şimdi kaldırmıyorsun?" dedi.