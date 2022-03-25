CHP'li Salıcı'dan ittifak mesajı: Bir formül buluruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

CHP'li Salıcı'dan ittifak mesajı: Bir formül buluruz

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Seçim Kanunu'nun Meclis'ten geçmesi durumunda ittifakların durumunu değerlendirdi. "Bir formül buluruz" diyen Salıcı, "Yani ittifak yerinde duruyor. Nasıl şekillenir onu göreceğiz" dedi

CHP'li Salıcı'dan ittifak mesajı: Bir formül buluruz
CHP'li Salıcı'dan ittifak mesajı: Bir formül buluruz
0:00 / 0:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Kanunu teklifinden sonra başlayan ve özellikle oy oranı düşük olan partileri ilgilendiren "Seçime nasıl girilecekler?" tartışmasını değerlendirdi. "Biz formül buluruz" diyen Salıcı, teklif ile ilgili AK Parti ve MHP arasında da tam bir mutabakat olmadığını kaydetti. Salıcı adaylık tartışmasıyla ilgili de 6 liderin Türkiye'ye dair bir gelecek fikri belirleyeceğini, masanın belirleyeceği adayın da o fikrin taşıyıcısı olacağını söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçerek Meclis'e gelen Seçim Kanunu'ndaki değişikliği CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı değerlendirdi.

Kanun değişikliğinin Meclis'ten geçmesi durumunda Millet İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceğini anlatan Salıcı, "Biz formül buluruz. Önce şunun yapılması lazım. Bu kanun Genel Kurul’dan böyle mi geçecek? Kanun geçer, geçmiş olduğu haliyle biz meseleyi tartışırız. Diğer siyasi partiler de geçmiş olduğu haliyle tartışır. Süreç yürür. Yani ittifak yerinde duruyor. Nasıl şekillenir onu göreceğiz. Korkunun ecele faydası yok yasası. Masa başı mühendislikleriyle seçim kazanmaya çalışıyorlar. Seçim masa başında kazanılmaz, seçim sahada kazanılır. Biz sahada çalışıyoruz, onlar masa başında formül peşinde koşuyorlar" dedi.

"TEKLİFİN GELMESİ NİYE BİR YILI GEÇTİ?"

Salıcı, Meclis'teki görüşmelerde Seçim Yasası’nda değişiklik bekleyip beklemedikleri konusunda ise, "Bu seçim yasasının Meclis'e gelmesi bir yılı geçti, niye? İki parti oturup konuşuyor. İki partinin konuştuğu bir yasa teklifinin Meclis’e gelmesi bir yılı buldu. Biz bu arada 6 siyasi parti oturduk geleceğe dair Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini hazırladık ve kamuoyuna açıkladık. Niye bir yılı geçti. İki parti arasında yapılan hesaplarla ilgili, birbirlerine dair hesaplarla ilgili sıkıntı var. Genel kurulda da değişiklik önerileri verilebilir. Biz son haline bakarız" ifadelerini kullandı.

Teklifte bir değişikliğin olmasını "mümkün" diye yanıtlayan Salıcı, "Çok iyi anlaşıyor olsalardı bir sene sürmezdi Meclis’e gelmesi" dedi.

"MASANIN ADAYI OLAN KİŞİ O FİKRİN TAŞIYICISI OLACAK"

CHP'li Salıcı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında ise İttifak üyelerinin nasıl karar vereceğinin önemli olduğunu söyledi. "Burada önemli olan, masanın nasıl karar vereceği. Burada önemli olan ittifakın sürmesi, birbiriyle diyaloğun devam etmesi, geleceğe dair mutabakatın devam etmesi, bütün bu sürecin sonucunda da masa kendi adayını çıkaracaktır ve çıkardığı adayın arkasında da duracaktır" diyen Salıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani biz, isim konuştuğumuz zaman, ya da isimler üzerine yorum yaptığımız zaman içeriği kaçırmış oluyoruz. İçeriği konuşmuş olmuyoruz. Tabii Türkiye’yi geleceğe dair bir fikir yönetecek, belirleyecek. Masanın adayı olan kişi o fikrin taşıyıcısı olacak. Seçilecek olan aday o fikrin uygulayıcısı olacak. Ortaya önce fikir konmalı. Diyorlar ya, Recep Tayyip Erdoğan’ı istemeyenler kulübü. Vallahi Recep Tayyip Erdoğan’ı istemeyenler kulübü oturup geleceğe dair bu kadar çalışma yapmaz. Çok farklı siyasi geleneklerden gelen partiler yan yana gelebiliyorsa, dirsek teması kurabiliyorlarsa, Türkiye’nin geleceğine dair ortak kaygılarımız var diyorlarsa bunu herkesin ciddiye alması gerekir. Bizi ilgilendiren şey karar. Karar süreci belirlenir, masa kurulur. Masa kurulduktan sonra belirlenecek aday bizim adayımızdır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyir halindeki İETT şoförüne saldırdı: Otobüs devrilebilirdi
GÜNDEM Seyir halindeki İETT otobüsünün şoförüne saldırdı. ...
25 Mart Son depremler haritası! Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi!
Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu
GÜNDEM Eski itfaiyeci evinde ölü bulundu
DURMUYOR! Son dakika haberi: Motorine zam geldi! 25 Mart LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar? Benzin ve motorin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir
GÜNDEM Motorine bir zam daha geldi!
Bisikletli adam, ehliyetsiz sürücü kurbanı
GÜNDEM Bisikletli adam, ehliyetsiz sürücü kurbanı
Son dakika: Beşiktaş'ta arkadaşıyla tartışan bir kişi denize atladı
GÜNDEM Arkadaşıyla tartıştı denize atladı!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2022: En güzel, dualı, hadisli, yeni ve resimli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun tebrik sözleri!
GÜNDEM Bu Cumaya özgü en güzel mesajlar
Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti saatleri ve il il namaz vakitleri!
GÜNDEM Cuma namazı vakitleri!
Son dakika: Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı geldi
GÜNDEM Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı geldi
Hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hava tahmini...
GÜNDEM Nerede o ilkbahar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.