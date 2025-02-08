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        Haberler Gündem HT Trend CHP'li Tanal'a vatandaştan pes dedirten talep

        CHP'li Tanal'a vatandaştan pes dedirten talep

        Şanlıurfa'da bir vatandaşın CHP'li Mahmut Tanal'dan talebi pes dedirtti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Tanal, "Bu anlayışı kabul edemeyiz!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:54
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        Pes dedirten talep
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        CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bir vatandaşın talebine isyan etti. Yasal düzenlemelerden dolayı eşini "dövemediği" nedeniyle şikayetçi olan vatandaş için CHP Tanal, "Bu anlayışı kabul edemeyiz" dedi.

        CHP Tanal, "Bugün Şanlıurfa Haşimiye Meydanı’nda karşılaştığımız bir hemşehrimiz, kadın haklarına dair yasal düzenlemelerden şikayetçi olup, eşini dövememekten ‘yakındı’! Bu anlayışı kabul edemeyiz! Şanlıurfalı hemşehrim, unutma ki toplum, kadın ve erkek eşitliğiyle kalkınır, gelişir, büyür" dedi.

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