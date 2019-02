CHP'nin adayı Tunç Soyer, ' İzmir'e Birinci Cemre Düştü' olarak adlandırdığı projelerinden 11'ini açıkladı. Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına, Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP'nin bazı İzmir milletvekilleri, CHP'li belediye başkan adayları, Eski Devlet Bakanı Yaşar Okuyan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve çok sayıda davetli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise başka bir programda olduğu için proje tanıtım toplantısına katılmadı. Tunç Soyer'in projelerini anlattığı sahne, papatyalar ile donatıldı. Sahnenin her iki tarafında dev LED ekranlar yerleştirildi. Soyer için 3 parfüm hazırlandı. Soyer'in resminin bulunduğu 750 parfüm kutusu, katılımcılara ücretsiz olarak verildi. Toplantının başında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı okundu. Ardından Tunç Soyer'in çalışmalarının yer aldığı ve yine Soyer'in seslendirdiği tanıtım videosu izletildi.



'YEPYENİ BİR HAYATI İZMİR'DEN İNŞA EDECEĞİZ'



Daha sonra sahneye çıkan Tunç Soyer, hiç kimsenin İzmir'i tek tipleştiremeyeceğini ve İzmir'i dünyadan koparamayacağını söyleyerek sözlerine başladı. Soyer, "Kimsenin gücü İzmir'i korku coğrafyası yapmaya etmez. İzmir barışın, kardeşliğin kenti, demokrasinin limanıdır. Kardeşlik ve barış olmadan ne demokrasi ne de adalet ve kalkınma mümkün değildir. Biz özgür, neşeli ve uyum içinde yepyeni bir hayatı İzmir'den inşa etmeye başlayacağız ve bunu tüm Türkiye'ye yayacağız. İzmir'den yakacağımız ateş har olup hem Anadolu'ya hem Akdeniz'e yayılacak. Sonuç ve ömürleri bizimle sınırla olmayacak. İzmir'de yapacaklarımız sadece İzmir'in gelişimi ve güzelliğiyle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda Türkiye'de başka bir ekonomi anlayışı, siyaset kültürüne hizmet edecek. İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi, tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesidir. İkincisi, şehrin kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın artmasıdır" diye konuştu.



'HİÇ ÖDENEK AYIRMAMASI KUŞKU UYANDIRICI'



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmaların, bu buluşmanın ilham kaynağını oluşturduğunu aktaran Soyer, şöyle dedi:



"Akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz. 1 Nisan'dan sonra daha da yoğun çalışacağız. Gerektiği zaman da hükümetle ortaklık kuracağız. İzmir için hiçbir iş birliğinden kaçmayacağız. İzmir'i masa başında, kapalı kapılar ardından yönetmeyeceğiz. İzmir'le birlikte düşüneceğiz. Bugünkü sunumum 11 başlıktan oluşuyor. Daha başka başlıkları 'İkinci Cemre' buluşmamızda açıklayacağım."



Ulaşım konusunda kentte trafik sorunu yaşanan bölgelere nefes aldıracaklarını söyleyen Soyer, "Buca metrosu yıllardır onay bekliyor. Yarım milyondan fazla insanın yaşadığı Buca'ya metroyu mutlaka kazandıracağız. Kentin belki de en sıkışmış bölgesinde nefes aldıracak. Her şeyi hazır, sadece bir imza bekleniyor. Halkapınar- Otogar metrosu yine hazır, 11 yıldır Ankara'da bekliyor. 2,3 milyarlık bütçesi olan projeye sadece 30 bin TL'lik ödenek ayrılmış. Ankara ve İstanbul'a ödenek ayırmış hükümetin İzmir'e hiç ayırmaması kuşku uyandırıcı" dedi.



'YAVAŞ YAVAŞ HIZLANACAĞIZ'



Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarının, Halkapınar- Otogar metrosunu yapmaya yeteceğini de vurgulayan Soyer, "Biz bunu mutlaka yapacağız ama İzmirli şunu soracak; Topladığınız vergilerin dağıtımını neden eşit yapmıyorsunuz? İzmir'i neden Ankara'dan İstanbul'dan ayrı bir yere koyuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. 'Yavaş şehir'den geldiklerini söyleyen Soyer, "Malum 'yavaş şehir'den geliyoruz ama yavaş yavaş hızlanacağız ve bu kentin yağmur suyu sorununu ortadan kaldıracağız. İzmir'in koku sorununu kesinlikle çözeceğiz. Eskiyen altyapıları yenileyeceğiz. Yol ve altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde sağlayacağız" diye konuştu.



SOSYAL PROJELER



Tunç Soyer, 'sosyal projeler' başlığı altında 9 farklı çalışmaya yer verdiklerini, kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişimini teşvik edeceklerini, çocuk odaklı projeler geliştireceklerini açıkladı. Soyer, "Halk Gıda Kooperatifi kuracağız. Hem üretici hem esnaf hem de tüketici kazanacak. 'Halk Süt' uygulaması başlatacağız. 'Süt Kuzusu' projesini büyüteceğiz. 'Halk Taşıt' projesini başlatacağız. Engelli Dayanışma Evleri kuracağız. Meslek fabrikamızda mesleki beceri kazandıran eğitimlerimizi daha da geliştireceğiz. Kırsal üretimi destekleyeceğiz, paketleme ve soğuk hava tesisleri kuracağız. Kooperatifleri e-ticaret ile ülkeye ve dünyaya açacağız" dedi.



'İZMİR VİZYONU ORTAKLIĞI' KURULACAK



Projeler arasında 'Demokrasi' başlığı de yer aldı. Bu konuda da detaylı açıklama yapan Soyer, şunları söyledi:



"Meslek odaları, sivil toplum, hemşeri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alacağız. Merkezi hükümet ile 'İzmir Vizyon Ortaklığı' kuracağız. İlçe belediyeleri ile imar, temizlik gibi konularda dil ve uygulama birliği sağlayabilmek için eş güdüm içinde çalışacağız. 30 ilçede aktif ve kapsayıcı kent konseyleri örgütlenmesine gideceğiz. Çocuk, genç, kadın, engelli meclisleri oluşturup, karar ve önerilerini öncelikle ele alıp hayata geçirmeye çalışacağız."



ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ



İzmir'in her noktasına yaygın, ekonomik ve doğa dostu ulaşım olanakları sağlayacaklarını vurgulayan Tunç Soyer, raylı sistem konusunda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı, toplu ulaşımda belli saatler için indirim sözü verdi. Soyer, şöyle dedi:



"179 kilometre olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede 470 kilometreye çıkaracağız. Buca metro hattının temelini atacak, inşaatına başlayacağız. Buca metroya kavuşacak. Halkapınar- Otogar metrosunu yapacağız. Çiğli'ye tramvayı getireceğiz. Trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ana Transfer Merkezlerini insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara dönüştüreceğiz, 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacağız. İzmir genelindeki 62 bin 641 araçlık otopark kapasitesini 100 bin araca çıkaracağız. Yeni iskele ve gemilerle deniz ulaşımını 4,5 kat artıracağız. Mevcut 15 adet yolcu gemisi ve 3 adet arabalı yolcu gemisine ek olarak 2 adet yolcu gemisi daha katacağız. İzmir'den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacağız. Sabah saat 06.00 ile 07.00, akşam saat 19.00 ile 20.00 arasında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak."



ÇEVRE PROJELERİNİ ANLATTI



Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesini sağlayacaklarını da kaydeden Soyer, İzmir Körfez için Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini belirtti. Menemen Harmandalı'nda başlayan rehabilitasyonu hızla tamamlayıp yeni ve modern bertaraf tesislerini kuracaklarının sözünü veren Soyer, "Katı atık yönetiminde İzmir bütünü ölçeğinde standart uygulamalar için ilçelerle koordinasyon sağlayacağız" dedi. Enerji, çocuk ve gençlik, spor, kültür- sanat gibi başlıklar altında da yer alan projelerini açıklayan Soyer, "Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak spor altyapısını geliştireceğiz. Amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz" diye konuştu. Açıklamasında, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan ve kentte tartışma konusu olan Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'na dair de projesini anlatan Soyer, bu fabrikayı kente kazandırıp Havagazı Fabrikası ile birlikte bir kültür vahası olarak konumlandıracaklarını kaydetti.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in, projeleri için iki toplantı daha yapacağı belirtildi.