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CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener, Adana'da vatandaşlara sesleniyor..

İYİ Parti lideri Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar...

Gezdiğimiz yerlerde bizi hedef gösteren, muhalefeti hedef gösteren dile hiç rastlamadım. Önce kadınlara çürük, sürtük, düşük dendi. Gençlere süfli dendi, millete işgalci, darbeci dendi. Ondan sonra hedef gösterildik. Önce bizi Gabar'a gömdüler. Sayın Kılıçdaroğlu ile ikimizi. Sayın Kılıçdaroğlu ile beni birimizi Gabar'a birimizi Cudi'ye. Benim mezar kazanırken petrol bulundu Gabar'da. Milletine kitapsız diyen Allahsız, dinsiz diyen bir dille hiç karşılaşmadık. Diyor ki, 'Biz Allah'tan emir alırız'. Arkadaş bu nasıl bir iştir, bu nasıl kötü pis dildir. Yakında peygamberliğini ilan ederse şaşırmam. Kafalar gitti. Bir an evvel 14 Mayıs akşamı birinci turda bitirmeliyiz bu işi. Gerçekten psikiyatrislerin tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Her bir kardeşim, evladım sadece kendisini, ailesini değil, sizden rica ediyorum bütün arkadaşlarınızı, komşularınızı, akrabalarınızı sandığa getiriyorsunuz birinci turda sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz, Recep Bey ve arkadaşlarını emekli ediyoruz.

Bir tanesi çıktı dedi ki, çok enteresan, sonra da Erzurum'da bizatihi yaptırılan sonra da CHP'liler yaptı denen provokasyon. Bir abi var, biz kazanırsak şampanya patlatacakmış. Onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. O alnın temiz olması için harama el uzatmamanız, kul hakkına girmemeniz, gencecik çocukların hakkını yememeniz lazım. 82 puan alan çocukları atamayıp, 52 puanla ayısı, dayısı olanları atamamanız lazım. Sizin alınlarınız kapkara, neresi temiz? En son Erzurum'da, Erzurumlu kardeşlerimi de çok üzen, dadaşları çok üzen, Atatürk'ün şehri Erzurum'da sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılan taşlama, linç etme ve provokasyonun karşısında bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmış şahıs, kalkıp İmamoğlu'nu suçluyorsa artık kelimeler bitmiştir. Dolayısıyla bu işi kaybettiğini anlayıp, işi zorbalığa vurmuş demektir. Bir arkadaş daha var o da çok şecaat gösterdi. Biz kazanırsak, asayişten sorumlu arkadaşa göre erkeklerle erkekleri evlendirecekmişiz. Hayvanlarla erkekleri evlendirecekmişiz, fantezide sınır yok.

Bir de jeliboncu arkadaş var. Habire ahlak dersi verir. Ama bir Anka Park yaptı 16 milyar lirayı 3 kişinin cebine koydu, gerisi cebellezi. 16 milyar lira ile bu ülkenin öğrencilerin KYK borçları affedilebilirdi. Kaç tane fabrika, yurt yapılabilirdi? Böyle bir haram düzenini, düzenbaz düzeni 14 Mayıs'ta helal oylarımızla emekli edecek miyiz? Son olarak Recep Bey attaya gidiyor. Biz sabırlı olacağız, akıllı olacağız, zeki olacağız. Bunların yaptığı yanlışlıkları göreceğiz engelleyeceğiz ama onlarla bir olmayacağız. Bir de sandıkları koruyacağız. Son olarak bir oy Kemal'e bir oy Meral'e. Ben CHP seçmenlerine saygım sonsuz. İYİ Partililer oylarınızı elbette hem Kemal'e hem Meral'e istiyorum.

Akşener'in ardından kürsüye gelen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halka seslendi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle bütün Adanalı kardeşlerime, depremzedeleri bağrına bastıkları için, onlara ev sahipliği yaptıkları için hepinize ama hepinize yürekten teşekkür ederim. Depremzede kardeşlerime söz verdim, onlar zaten vergileri ödüyorlar. Evleri yıkıldı, dükkanları, ahırları yıkıldı. Söz verdim, bütün evlerinizi, işyerlerinizi, ahırlarınızı depreme dayanıklı yeniden inşa edeceğim ve 1 kuruş para almayacağım. Çünkü o insanların hiçbir kabahati yok. Onlar 23 bölgede 43 imzayı gördükller. Binalar depreme dayanıklı diye satışa izin verdiler, o da gitti tapuya imza attı binasını satın aldı. Sorumlu varsa binaları depreme dirençli olarak yapmayanlardır. O nedenle 1 kuruş almadan evleri kendilerine teslim edeceğim.

Gençler sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. İlk kez gidip sandığa oy kullandığınızda dünya siyaset tarihine önemli armağan bırakacaksınız. Dünya siyasi tarihi şöyle yazacak; gençler demıokratik yollarla otoriter yönetimi değiştirdiler. Bu bizim gençliğimiz açısından; yani sizler açısından dünya siyaset tarihine bırakılacak en önemli armağandır, bu armağana sahip çıkın. Size sözüm var işsizlik sorununu çözmek konusunda. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öyle torpil, morpil olmayacak. Mülakatı da kaldıracağız. Sanki beyefendi yeni iktidara geliyor o da söz vermiş. Kaldırsana elinden tutan mı var? Size düşündüğünüzden daha iyi imkanlar sağlayacağız.


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