CHP lideri Özel'den açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Alevi'lerin Sünni'lerine kardeşliği. Buradan eşit yurttaşlığa dikkat çekiyoruz. Devlet Alevilik inancını Sünnilik inancından ayırmayana kadar bu mücadelenin takibindeyiz.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan çeyrek finalde hak etmiştik çok yaklaşmıştık. UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizliğin sonucunda milli takımımız son dakikaya kadar pes etmedi ama kupaya veda etmek zorunda kaldı.

"SOSYALİST ENTERNASYONAL'İN BİRİNCİ GÜNDEMİ CHP'DİR" Elimizin tersiyle kutuplaşmayı ittirdik ve her türlü polemikten uzak durduk. CHP'nin 31 Mart'taki bu başarısı Sosyalist Enternasyonal'in birinci gündemidir. Bununla gurur duyuyorum. Solcular Fransa'da çoğunluğu elde etti, İngiltere'de de aynı şekilde. Türkiye'nin bütün demokratları ve dünyanın bütün demokratları faşizmi eninde sonunda yenecek. REKLAM "VATANDAŞ HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK SEÇİMİ İSTİYOR" CHP iktidarında kurulacak hükümette biz de sıfır atacağız ama onlar gibi enflasyonu yükseltip yükseltip paradan atmayacağız. Türkiye İttifak'ına oy verdiğinizde 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat daha fazla olduğunu göreceksiniz. Vatandaş her geçen gün daha çok seçimi istiyor. Yapılacak ilk seçimlerde CHP iktidar olacak.

"SREBRENİTSA'YI UNUTTURMAYACAĞIZ" Yarın heyetimizle birlikte Saray Bosna'ya gidiyoruz. Katliamdan 3 yıl önce Mostar'a ilk ziyareti gerçekleştiren kişi genel başkanımız Deniz Baykal'dı. Deniz Baykal uyarmıştı ve bu iş katliama gidiyor demişti. Biz bundan sonra bundan önce olduğu gibi Madımak'ı, Başbağlar'ı Filistin'i ve Srebrenitsa'yı unutturmayacağız. "ERDOĞAN ÇAĞIRDI ÖZEL REDDETTİ DİYE BİR ŞEY YOK" Biz 1 yıl önceden beri Kıbrıs'a Kıbrıs gazisiyle gitmek için çalışıyoruz. 2 gün sonra gidiyoruz. Buradan Erdoğan çağırdı Özgür Özel reddetti diye bir şey yok. Çok önceden planladığımız şekilde 2 gün önceden gideceğiz.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'A TEPKİ Milli Eğitim Komisyon Başkanı 2 yıl önce Öğretmenlik Meslek Kanunu getirdi ve en iyisi budur bundan sonra değişmeyecek dedi. Şimdi yeni gelen bakan yapılanı bozuyor. Bir kez daha öğretmenlerimizle ilgili bir olmadık değişiklik daha getiriliyor. Bu sefer ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. İş bilmezlik yok. 1 milyon atanmayan öğretmen var. Önce atanamayan öğretmen diye algı yaratmaya çalıştılar sanki bir kusurları varmış gibi. Şimdi 1 milyon öğretmenin diplomasını çalacaklar. "1 MİLYON ÖĞRETMEN ÖĞRETMENLİK SIFATINI KAYBEDECEK" Diyorlar ki bundan sonra Milli Eğitim Akademisi'ni kuracağız ve 1 milyon öğretmen öğretmen sıfatını kaybedecek ve öğretmen adayı olacak. 2 yıl okuyacaklar. 2 yıl boyunca öğretmeni izleyecek ve ona göre karar verecekler. Peki akademiye kaç kişi alınacak. 1 milyon öğretmenden sadece 20 bini alınacak. Bu en büyük emek hırsızlığıdır en büyük umut hırsızlığıdır. Yusuf Tekin'e bu evlatlarımızın geleceğini yedirtmeyeceğiz.