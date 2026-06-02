CHP MYK üyeleri açıklandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu Listesinde kimler var?
"Mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi kamuoyunda yakından takip ediliyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan yeni MYK üyeleri, partinin gelecek dönem yönetim yapılanmasına dair önemli ipuçları veriyor. Peki, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde hangi isimler yer alıyor ve bu isimler hangi görevleri üstlenecek? İşte merak edilen liste ve tüm ayrıntılar…
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MYK ÜYELERİ AÇIKLANDI MI?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri açıklandı. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde MYK üyelerini parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından bildirildi.
CHP KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MYK ÜYELERİ LİSTESİ
İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri:
- Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan
- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter
- Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
- Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ekonomi, Dış Politika, Hukuk ve Seçim İşleri birimleri doğrudan Genel Başkana bağlı olarak faaliyet gösterecek olup çalışmalarını oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla yürütülecek.