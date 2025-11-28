Habertürk
        CHP'nin 39. Olağan Kurultayı başladı | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        CHP'nin 39. Olağan Kurultayı başladı

        CHP'nin 39. Olağan Kurultayı başladı. Kurultayın ilk gününde, parti tüzüğünde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Ayrıca PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de yapılması planlanıyor

        Giriş: 28.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:05
        CHP'nin 39. Olağan Kurultayı başladı. Pazar gününe kadar sürecek kurultayın ilk gününde, parti tüzüğünde değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

        AA'da yer alan habere göre CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde, hazırlanan parti programı delegelerin takdirine sunulacak.

        Bugün ayrıca PM üye sayısının 60'dan 80'e yükseltilmesi ile gençlik kollarındaki yaş sınırının 18-40 aralığına çekilmesi gibi değişikliklerin de yapılması planlanıyor.

        Böylece partinin kayıtlı 1300'ün üzerinde delegesi, yeni parti programının yanı sıra, parti tüzüğünde kendilerine sunulan bazı maddelerde değişikliğe gidilmesi için oy kullanacak.

        Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen olağan kurultayının ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması ve itiraz için 3 gün süre olacak.

        Kurultaydan sonraki ilk cumartesi CHP'nin Genel Başkanı, kurultayda belirlenen PM üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Aynı gün genel merkezdeki PM toplantısı sonucu, yeni MYK üyeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

