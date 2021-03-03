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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyonun düşmesi için, güven verecek bir ekonomik programa ve bunları kararlılıkla uygulayacak ekonomik kadrolara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi
AA

CHP'den yapılan açıklamaya göre Öztrak, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyon cephesinde değişen bir şeyin olmadığını belirten Öztrak, enflasyonun kararlı şekilde artmaya devam ettiğini ifade etti. Şubat ayında tüketici enflasyonunun yüzde 0,91 olduğunu ve 12 aylık tüketici enflasyonunun yüzde 15,61 çıktığını aktaran Öztrak "Bu da 2019 Temmuz ayından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık tüketici enflasyonu." değerlendirmesinde bulundu.

Şubat ayında 12 aylık çekirdek enflasyon göstergelerinin de manşet tüketici enflasyonunun üzerinde olduğuna dikkati çeken Öztrak, şubattaki üretici fiyatlarındaki yıllık artışın da yüzde 27,1 olduğunu dile getirdi.

Öztrak, ana sanayi grupları itibariyle yurt içi üretici fiyatlarının seyrinin de parlak olmadığı değerlendirmesinde bulunarak "Enflasyon harlanmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Hem çekirdek hem de üretici fiyat göstergelerin tüketici enflasyonun artmaya devam edeceğini gösterdiğini savunan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Enflasyonunun yayılımı da hala çok yüksek. 402 ürünün 371’inin fiyatı son 12 ayda artarken bunun 207’si manşet enflasyonun (Yüzde 15,61) üzerinde artış gösterdi. Mutfaklarda en çok kullanılan bazı ürünlerin son 1 yıldaki fiyat artışları ise ayçiçeği yağında yüzde 55,3, mısırözü yağında yüzde 54,3, portakalda yüzde 53,9, yumurtada yüzde 50,2, mercimekte de yüzde 50 oldu. Yani milletin hissettiği enflasyon, tabeladaki enflasyonun çok üzerinde. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) hesaplarına göre, Şubat ayında tüketici enflasyonu TÜİK'in iki katı. ENAGrup'a göre Şubat ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,84. Sonuç olarak 'bal bal' diyerek ağız tatlanmıyor. Sadece faizi artırarak ve 'Enflasyonu düşüreceğiz.' diyerek enflasyon düşmüyor. Dört başı mamur güven verecek bir ekonomik programa ve bunları kararlılıkla uygulayacak ekonomik kadrolara ihtiyaç var. Türkiye ancak '3 Yeni' ile düzlüğe çıkabilir. 'Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar.' Bunların yokluğunun cezasını milletimiz çekiyor. Milletimizin yükünü daha fazla ağırlaştırmayın. Artık bir an evvel sandığı milletin önüne getirin."

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