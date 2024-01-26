CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz - Güncel haberler

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz - Güncel haberler

CHP Sözcüsü Yücel: Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partiden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tasfiye edildiği" iddiasına ilişkin, "Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz" dedi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin açıklamada bulunan Yücel, "ülkedeki ekonomik buhranın dar gelirli vatandaşı nefes bile alamaz hale getirdiğini, toplumun büyük kesiminin geleceğe kaygıyla baktığını" söyledi.

Yaşamını idame ettirmekte zorluk çekenlerin ya yüksek faizle kredi çektiğini ya da kredi kartıyla harcama yaptığını anlatan Yücel, vatandaşların kredi borcunun 3 trilyon liraya yaklaştığını, tüketicilerin bankalara olan borcunun da son 1 ayda 152 milyar lira arttığını kaydetti.

Kredi kartı borçlarının geçen yıla göre yüzde 157 artarak 1 trilyon 200 milyara yükseldiğini aktaran Yücel, "Borçlar arttıkça icra dairelerindeki dosyalar artıyor. Resmi verilere göre son 20 günde icra dosyaları yüzde 15 oranında arttı. Ülkede her 4 vatandaştan biri, borcu nedeniyle icralık." değerlendirmesinde bulundu.

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Emekli aylıklarına yapılan zammı eleştiren Yücel, "Bir kez daha söylüyoruz, emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalıdır. Aylık bağlama oranlarında ve katsayılarda adaletsizliğe son verilmeli, emekliler yıllar boyunca verdikleri emeğin karşılığını hakkıyla ve layıkıyla, eksiksiz bir şekilde almalıdır." diye konuştu.

"CİDDİ BİR SORUN"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialara da değinen Yücel, Erkan'ın göreve geldiği günden bu yana para politikaları ve ekonomide attığı adımlar yerine, gafları, ailesi ve kendisine sağlanan ayrıcalıklarla gündeme geldiğini öne sürdü. Yücel, "Para politikaları açısından en önemli devlet kurumlarından birinin, magazinel konularla gündeme gelmesi, ülkemizin itibarını zedeleyen ciddi bir sorundur." ifadelerini kullandı.

Politika faizinin 250 baz puan arttırılıp yüzde 45'e yükseltildiğini hatırlatan Yücel, şunları söyledi:

"Ne demişti (Recep Tayyip) Erdoğan, 'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek.' dedi. Bunu defalarca söyledi. En son 14 Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce söyledi ama ne faiz düştü ne de enflasyon. Bu sözler söylenirken faiz yüzde 8,5 idi, enflasyon ise yüzde 45,5. Faiz de enflasyon da düşmedi, aksine fırladı."

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Sağlık politikasını da eleştiren Yücel, "vatandaşların hastanelerden randevu alabilmek için torpil yaptırmak zorunda kaldığı" iddiasında bulundu.

Hükümetin "sağlıkta devrim" söyleminin çöktüğünü öne süren Yücel, "Şehir hastanelerini Arap yatırımcılara satıyorlar. Körfez'den bir Arap yatırımcı ile şehir hastanesi satışı için görüşmeler devam ediyor, diğer projelerin satışının da bu satışı takip edebileceği söyleniyor." iddialarını dile getirdi.

"AMAÇ İMAMOĞLU'NU KARALAMAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ileri süren Yücel, İmamoğlu'nu karalamak için bir halk otobüsünün stüdyoya çevrildiğini, vatandaş mağdur olmuş gibi film çekildiğini söyledi. Yücel, "Amaç ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve İmamoğlu'nu karalamak, başarısız göstermek. Sizin bu kumpas senaryolarınız, İmamoğlu'na vız gelir tırıs gider." ifadesini kullandı.

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Deniz Yücel, Diyanet İşleri Başkanlığının ilkokul öğrencilerine yönelik "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor" projesini de eleştirdi.

SORULAR

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yücel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin istifasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "İstifa tek taraflı irade beyanıdır. Bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Bu konuda açıklama yapmamız gerekirse yaparız." dedi.

Yücel, İlgezdi'nin sosyal medyadaki istifa açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor." ifadesinin sorulmasın üzerine, şunları söyledi:

"Adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklık asla ve asla kriter olamaz. Adaylar belirlenirken çeşitli kriterler vardır. Özgür Özel'in liderliğinde bu yola çıkarken bu partinin şeffaf, demokratik, katılımcı ve ortak akılla yönetilmesi konusunda bir iddia ortaya koyduk. Adaylarımız da bu kriterlere uygun bir şekilde belirlenmektedir."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği iddiasına ilişkin soruya karşılık Yücel, toplantıda böyle bir gündem olmadığını ifade etti.

Yücel, soru üzerine, TBMM'de temsil edilen her siyasi parti ile görüşebileceklerini belirterek "DEM Parti de TBMM'de temsil edilen bir partidir. Ancak onların belli seçim çevrelerinde, belli illerde ve ilçelerde aday çıkarıp çıkarmamaları kendi kararlarıdır. Bu konuda bize düşen bir söz olmaz." diye konuştu.