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CHP Yalova milletvekili adayları kimler? İşte CHP 2023 Yalova milletvekili adayları!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP'den milletvekili adayı olarak gösterilen isimlerin listesi açıklanmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Peki, CHP Yalova milletvekili adayları kimler? İşte, 14 Mayıs 2023 CHP Yalova milletvekili aday listesi

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  • CHP Yalova milletvekili adayları kimler? İşte CHP 2023 Yalova milletvekili adayları!

    Yalova CHP milletvekili aday listesi... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimindeki milletvekili aday listesi, PM’nin onayına sunuldu. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti; Millet İttifakı bünyesinde CHP listelerinden seçime girecek. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği listesindeki Yalova milletvekili aday isimleri şu şekilde:
  • CHP Yalova milletvekili adayları kimler? İşte CHP 2023 Yalova milletvekili adayları!

    CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

    1. Tahsin Becan

    2. Mehmet Gürel

     

    3. Yasemin Fazlaca
  • CHP Yalova milletvekili adayları kimler? İşte CHP 2023 Yalova milletvekili adayları!

    İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZYALOV

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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